Lev Nikolajevič  Tolstoj – iskalec resnice

V sredo, 11. januarja, ob 20. uri se bo z nagovorom ministra za kulturo Toneta Peršaka in govorom Pavla Basinskega, avtorja biografije Lev Tolstoj: Pobeg iz raja, svečano odprl festival Tolstoj, iskalec resnice.



Del festivala bo tudi zanimiva dokumentarna razstava, ki nas bo popeljala skozi življenje tega vrhunskega romanopisca, ki je z izjemnim občutkom dokumentiral našo nedavno zgodovino. Poudarek je seveda na njegovem življenju na Jasni Poljani, med drugim bomo videli fotografije usnjenega kavča, na katerem je bil rojen Lev Nikolajevič Tolstoj (1828–1910), njegova sestra, bratje, njegovih 11 otrok in dva vnuka. Veliko pozornosti bodo pritegnili tudi posnetki njegovih rokopisov, vključno z romanoma Vojna in mir ter Ana Karenina. Še posebno pa velja izpostaviti več kot sto let star dokumentarni film, posnet v zadnjih letih njegovega življenja, ki ga bodo predvajali v sklopu razstave. »Lani smo se začeli pripravljati na predstavitev Tolstoja, ob kateri bodo v Cankarjevem domu igrali Vojno in mir. Ob tej priložnosti je z menoj navezala stike vodja razstavnega programa Nina Pirnat, s katero sem že prej sodeloval, in prosila, da bi pomagal pri postavitvi razstave,« nam je zaupal strokovni sodelavec razstave Marijan Rupert, vodja zbirke rokopisov, redkih in starih tiskov iz Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. »Cankarjev dom je v sodelovanju z Ruskim centrom znanosti in kulture v Ljubljani pridobil gradivo za razstavo, ki sta ga posodila Državni spominski in naravni rezervat Muzej-posestvo L. N. Tolstoja Jasna Poljana in Državni muzej L. N. Tolstoja. Tolstoj je živel in je pokopan na Jasni Poljani. Dobili smo skene dokumentov, v sodelovanju z oblikovalko Jasno Andrič smo pripravili razstavo. Želeli smo predstaviti pisateljevo biografijo s citati iz njegovih del, citati drugih ustvarjalcev o Tolstoju ter seveda s fotografijami posestva in interierjev.«



Ruski pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj se je rodil 28. avgusta 1828 na Jasni Poljani v plemiški družini. Kot malček je izgubil starše, kot mladenič pa si je nabral grenke vojne izkušnje na Kavkazu in v Sevastopolu. Bil je velik ljubitelj potovanj in globoko poduhovljen in razmišljujoč človek. Leta 1879 je spremenil in utrdil svoj novi pogled na svet, odrekel se je ortodoksni pravoslavni veri in se začel prepuščati preprostemu kmečkemu življenju. Svoj veliki roman Vojna in mir je začel pisati leta 1863, izšel pa je leta 1869, Abecednik in roman Ana Karenina pa leta 1878. »Prikazan bo tudi zelo lep in redek film, videli bomo zanimive odlomke iz Tolstojevega življenje na njegovem posestvu. Tolstoja poznamo kot enega največjih in najpomembnejših svetovnih romanopiscev. Njegovo biografijo zelo dobro poznamo, prav tako podrobnosti iz njegovega življenja. Najbolj zanimiv je prav gotovo njegov obrat iz aristokratskega življenja, bil je plemič, in seveda njegova eksistencialna kriza ob pisanju, ki se je prvič razkrila pri pisanju Ane Karenine - ostri obrat v iskanje resnice, askezo, iskanje smisla življenja, kot si ga je sam predstavljal. Tolstoj je portretiral like in dileme na način, ki ga lahko opiše le človek, ki je izkusil viharje življenja na lastni osebi. Še danes lahko občudujemo njegovo neverjetno epsko širino. Spomnim citata, v katerem Gorki razkriva, da je Tolstoj o Vojni in miru dejal: »Brez lažne skromnosti - ta stvar je kot Iliada«. Zavedal se je, da je ustvaril mojstrovino svetovne literature.«