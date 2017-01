Letošnji januar med najhladnejšimi v zadnjih 30 letih

Konec januarja je bil lepši na višini kot v dolini, kjer se je zadrževala megla ali nizka oblačnost. Mraz v višinah postopno popušča, po nižinah pa je bilo še razmeroma zimsko. Značilnost zadnjih januarskih dni je bil tudi izrazit temperaturni obrat.

Napoved V sredo bo večinoma oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bodo občasno še padavine, po nižinah bo deževalo. V četrtek bo pretežno oblačno, spet bo zapihal jugozahodni veter. V zahodnih krajih bodo občasno rahle padavine, drugod bo večinoma suho. Obeti od 2. do 7. februarja 2017 Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodno Evropo bo oslabelo, nad Atlantskim oceanom in zahodno Evropo pa bo predvidoma vztrajalo obsežno ciklonsko območje, ki bo občasno morda vplivalo tudi na vreme pri nas. Potek vremena konec tega tedna in na začetku prihodnjega je še precej negotov. Od četrtka bo prevladovalo večinoma oblačno vreme z jugozahodnimi vetrovi. Predvsem v hribovitem svetu zahodne in južne Slovenije bo večja verjetnost za padavine. Otoplilo se bo tudi po nižinah.

Šestindvajsetega januarja je radiosonda na 1400 m izmerila kar 13 °C višjo temperatura kot na 1300 m. Čeprav prihaja otoplitev, se je letošnji januar s povprečno temperaturo zraka okoli 3 °C pod povprečjem uvrstil med najhladnejše v zadnjih 30 letih.



Mraz dober za tla



Ni bilo niti izrazitih temperaturnih nihanj, saj so temperature zraka ostajale nizke tudi čez dan. Tla so zmrznila precej globoko, marsikje so se oblekla v led. Debela plast se ne bo kar tako odtalila. Nekaj dni otoplitve bo odtalilo zgornjo plast, pod njo pa bodo ostala zmrznjena. Hlad, ki prihaja od tal, je ohlajal tudi zrak nad njimi. Strokovnjaki priporočajo, naj se v takih razmerah čim manj hodi po obdelovalni zemlji.



Prihaja toplejši zrak in temperatura tal okoli točke zmrzovanja vodi v periodično zmrzovanje, taljenje zgornje plasti in s tem do spremembe v volumnu vode. Ta lahko povzroči, da se deli rastlinskih korenin odlomijo, kar povzroči škodo za rastline. Kriterij, da je določenega dne možna poškodba rastlinskih korenin, je, da mora biti najvišja dnevna temperatura zraka nad 2 °C, najnižja nočna pa pod –1 °C. To velja le, ko tla niso pokrita s snežno odejo, saj ta deluje izolativno in ščiti rastline pred temperaturnimi nihanji.



Če je še na začetku januarja obstajala skrb, da bi prezimne rastline lahko prizadela fiziološka suša, jih je v drugi polovici januarja prekrila snežna odeja, ki ščiti posevke tudi pred zmrzaljo. Pod njo je kljub mrazu temperatura tal razmeroma konstantna.



Dobro prezimuje tudi oljna ogrščica, če je bila posejana v pravem času, z ustrezno gostoto posevka, ki zagotavlja, da so zasnove rastnih oziroma cvetnih popkov varno zavite v listno rozeto, ki jih ščiti tudi pred hladnimi vetrovi, v dobri kondiciji pa ostanejo tudi pod snežno odejo.



Prezimovanje slabše prenesejo posevki, ki se pred prehodom v mirovanje preveč razvijejo. Pod snežno odejo se lahko zadušijo, če je ta visoka in vztrajna. Zanimivo je, da mora biti ta ozimina v svojem zgodnjem razvoju, pred začetkom spomladanske rasti, vsaj 40 dni izpostavljena temperaturam, ki morajo biti praviloma nižje od 2 °C, da se izoblikujejo zametki vršičkov. Če je hladu premalo, svetloba sproži prebujno rast in okrnjen generativen razvoj.



Čas za nakup vinograda



Dnevi pa so bili taki, kot jih zapoveduje vinski patron in zavetnik vinarjev ob pretoku vina, ki imena Vincenc ne nosi brez razloga. Za dobro opravljena vinska opravila v tem času mora biti vreme sončno in mrzlo. Sončno in mrzlo januarsko vreme dobro obeta tudi za vinsko trto.



V zadnji tretjini januarja so dnevi že daljši, in če so obsijani s soncem, se začne počasi, našemu očesu sprva neopazno, prebujati. To je tudi čas, ko se vinogradniki, neučakani veselja, ki ga prinaša skrb za vinsko trto, ozirajo po sončnih pobočjih najboljših vinogradniških leg, ki jih sonce ogreje in stopi sneg prej kot na drugih.



Priprave na rez vinske trte se lahko začnejo. V preteklih letih, kadar so bile zime pretople, so jo vinogradniki obrezali že prej, a star običaj pravi, da je z rezjo treba počakati do blagoslova vinograda, ki se opravi na god sv. Vincenca, 22. januarja.



Tradicija je v povezavi z vremenom v tem času izoblikovala številne pregovore, ki napovedujejo vinsko letino, na primer Če Vincenca sonce peče, po grlu vince gladko teče, tako dobro vince dozori, da motne dela ti oči. To priča o navdušenju vinogradnikov nad dobro vinsko letino, kadar so ugodne vremenske razmere. Kjer še spoštujejo tradicijo izročila sv. Vincenca, bodo letos z rezjo morda še počakali nekaj dni, da bo mraz nekoliko manj grizel v roke.

Kaj postorimo konec januarja



V mrzlih dneh je čas za zasnovo vrta, kjer pazimo na kolobar.

31. januar 2014



Na severozahodu Slovenije je drugi dan zapored obilno snežilo, marsikje drugje pa je nastajal vse debelejši žled, ki je že povzročal veliko škode. Dvodnevna vsota novega snega do naslednjega jutra je v Ratečah dosegla 114 cm, v Bohinjski Češnjici 103 cm, na Bledu 78 cm in v Logu pod Mangartom 70 cm.