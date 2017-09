Letniki, ki se končujejo na sedem, so izjemni

Na pogostitev so Isteničevi povabili vse, ki so gasili in obnavljali objekt. Foto: Marko Feist

STARA VAS – Po sedmih mesecih čiščenja, načrtovanja, obnavljanja in gradnje turistično-gospodarski objekt priznane vinarske družine Istenič spet stoji. Potem ko je ogenj 23. januarja letos popolnoma uničil poslopje z apartmaji nad eno od vinskih kleti v Stari vasi na Bizeljskem, so Isteničevi slovesno odprli prenovljeni objekt in na odprtje povabili vse, ki so jim pri tem pomagali: od gasilcev, ki so požrtvovalno gasili požar in pazili, da se ni razširil na sosednje zgradbe oziroma do plinskih jeklenk in cisterne s kurilnim oljem, do obrtnikov, ki so poslopje obnovili oziroma tako rekoč na novo zgradili.

Sedem mesecev obnove

Kakor nam je povedal Miha Istenič, bo tehnični pregled poslopja opravljen 23. septembra, a je »oče pohitel s tem dogodkom, da bi se najprej zahvalili vsem, ki so nam pomagali«. Tistega dne je zagorelo pri objektu, ogenj se je hitro razširil v nadstrešek in od tam takoj na streho. »V pol ure je že vse gorelo,« se spominja Miha Istenič, ki v družinskem podjetju skrbi predvsem za poslovni del ustvarjanja penin. »Največji problem so bile jeklenke plina in cisterna z nafto, zato je bilo treba paziti, da jih ne bi razneslo. Mansarda je bila popolnoma uničena, zato smo rekli: gremo vse porušit in postavit novo. V bistvu je ostala le betonska plošča, ki ni bila poškodovana. Najbolj zanimivo pa je, da so bizeljski vinogradniki v znamenje podpore pri nas en dan brezplačno rezali grozdje, vezali trse – ta gesta je bila res izredna,« je še povedal.



Sedem mesecev smo zelo trdo delali, da smo prišli do tega.



»Počutim se odlično. Moram povedati, da smo sedem mesecev zelo trdo delali, da smo prišli do tega,« nam je razložil ustanovitelj hiše penin Janez Istenič. »Potreboval sem kakšen teden, da sem dojel, kaj se je zgodilo, nato pa se je začelo čiščenje, načrtovanje, izbira obrtnikov in nastala je uspešna zgodba. Od 23. januarja do 14. septembra sem bil dnevno vpet v vse to po najmanj dvanajst ur na dan. Pa ne zato, ker ne bi zaupal izvajalcem. Je pa res, da se nam je že kar mudilo, saj bomo prostor uporabili v proizvodne namene pa tudi za izvedbo dogodkov.«

Zahvala vsem

Požar je gasilo 48 prostovoljnih gasilcev z Bizeljskega, iz Stare vasi, Brežic, Kapel, Dečnega sela in Župelevca ter sedem poklicnih gasilcev iz Krškega. In nekaj jih je prišlo tudi na pogostitev Isteničevih v obnovljeni mansardi. Kakor je povedal Jure Krošelj, poveljnik PGD Brežice, je bil požar videti res zastrašujoče: »Ko smo se peljali proti Isteničevim, se je že od daleč videlo dim. Ko smo prišli sem, so bili prvi gasilci že tukaj. Tukaj je bila tudi Poklicna gasilska enota Krško, tako da smo prostovoljci z njimi koordinirali delo. Tudi njim vsaka čast. Glavni problem poleg požara pa je bil led, ker je bilo zelo mrzlo. Isteničevi so zagotovili sol, tako da smo ves čas posipavali cesto, po kateri je tekla voda, da ne bi sproti zmrzovala.«

Odlična zgodnja trgatev

In kakšna je letošnja letina, nas je zanimalo. »Vinograde imamo na več lokacijah. Na nižjih je trto prizadela pozeba, na višjih pa toča. Ocenjujemo, da je bilo uničenih od 40 do 45 odstotkov pridelka. Dobro pa je to, da je tisto, kar je dozorelo do konca, izjemno kakovostno. Dež je prišel pravi čas, sonca je bilo veliko, tako da smo šli hitro v trgatev,« je pojasnil Miha Istenič in dodal, da je bila to najbolj zgodnja trgatev, kar so jih imeli. »Grozdje smo večinoma potrgali že v avgustu, ker je že dozorelo, mi pa iščemo optimalne razmere med kislino in sladkorji,« je dodal.

2017. bi znal biti izjemen letnik.



Tudi njegov oče je takšnega mnenja. »To, kar smo obrali, je optimalno: trgali smo pravočasno, sladkorji so bili pravi, kislost je bila prava. Upam, da bo tudi nadaljnji razvoj v kleti šel v tej smeri. In še nekaj bi dodal: letniki, ki se končujejo na sedem, so vedno veliki letniki. Eden najboljših letnikov je 1917, drugi je 1947, tudi 1997 je bil odličen in upam, da bo takšen tudi 2017,« je sklenil Janez Istenič.









Festival penin Isteničevi se že pripravljajo na festival penin, ki bo že šestič potekal v portoroškem hotelu Kempinski Palace. In letošnji bo še kako poseben, nam je zaupal Miha Istenič. »Pred dvajsetimi leti sem ustanovil klub ljubiteljev penin. Festival sovpada s tem, da je najboljši španski proizvajalec penin ustanovil klub 20 velikih proizvajalcev penečih se vin, kamor smo bili povabljeni tudi mi. Imeli smo srečo, da bodo na festival penin prišli vsi evropski proizvajalci, katerih penine imajo ocene nad 90 točk.«