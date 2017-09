Letel bi 30 ur na dan

»Zelo sem si želel postati pilot. A ko sem pred služenjem vojaškega roka moral na zdravniški pregled, so tam ugotovili, da imam barvno slepoto. Sicer minimalno, a na šolanju za pilote je ravno vid tisti, ki mora biti stoodstoten. In zame je bilo sanj v trenutku konec,« začne pripoved naš zvesti bralec Marjan Janežič Klamfer iz Prekope pri Vranskem. Zato se je izšolal za strojnika in delovna leta preživel v Litostroju ter Ingradu, kjer je opravljal dela z žerjavi.

A ljubezen do letalstva je ostala. In se z leti le še krepila. »Velikokrat se odpravim na letališče Jožeta Pučnika na Brnik. Tam me že vsi poznajo in mi vedno omogočijo dostop do kontrolnega stolpa in drugih delov letališča, kjer lahko opazujem letala, ki vzletajo in pristajajo. Veliko časa sem preživel tudi na letališču v Levcu, a mene bolj privlačijo velika letala,« pripoveduje sogovornik in se pošali: »Če bi imel denar, bi bil v zraku 30 ur na dan, če bi jih dan imel.« A žal se mora zadovoljiti z le enim poletom na leto.

Pošiljke letalskih družb

Ker Marjanu ni uspelo pilotirati, se z letalstvom ukvarja na drug način. »Dolga leta sem zbiral letalske vozne rede. Teh imam prek 350. Ko sem na poletu v Berlin nekoč kupil maketo letala njihove letalske družbe, sem začel zbirati tudi to. Pa ne samo letal, tudi helikopterjev. Trenutno imam v zbirki 196 maket letal in osem helikopterjev z vsega sveta. In veliko druge letalske literature, kot so vozni redi, razporedi poletov za pilote, tudi letalske vozovnice in druge reklamne rekvizite,« nam pripoveduje navdušeni zbiratelj.

Že vrsto let piše raznim letalskim družbam in jih prosi za njihove rekvizite. Tako je prejel že veliko majic, USB-ključkov, dežnikov, da o kemičnih svinčnikih, reklamnih blokcih in drugih podobnih propagandnih predmetih ne govorimo. Od vodstva letališča v Helsinkih je prejel knjigo o zgodovini letališč, kako so jih gradili in podobno, se pohvali Janežič Klamfer, ki ga vaščani poznajo tudi kot muzikanta, saj je nekoč rad raztegnil meh harmonike.

Zbirka v dnevni sobi

Nazadnje je pred dvema letoma na enem izmed poletov prosil stevardese, ali lahko obišče pilotsko kabino. »Takrat so pregovorile pilota in mi to omogočile, a vedno to ni uspelo, saj imajo svoj red,« nam še pove sogovornik, ki je s pomočjo župana na Vranskem pred štirimi leti letalsko zbirko prvič postavil na ogled širši javnosti. Zanimanje je bilo izjemno, tudi z avtobusi so se pripeljali nekateri na Vransko, ponosno pove Janežič Klamfer, ki ima modele letal različnih družb razstavljene kar v dnevni sobi. »Samo enega od teh sem kupil, vse druge so mi poslali iz letalskih družb, ki sem jim pisal. Nekatere se niso odzvale, mnoge pa,« še pove.

Ko z očmi na hitro zaobjamemo razstavljene modele, opazimo številna znana in manj znana imena letal. Največji med modeli je boeing 747, pa letala družbe Lufthansa, Adrie, družbe Emirates, Icelandair, China airlines, Cargolux, City link, airbus A 380, Atlas global, tudi nizozemske družbe Transavia ter Fokker, od katere ima vseh šest tipov letal, kolikor jih ta tovarna sploh izdeluje. Med letali so tudi reševalni helikopterji švicarske družbe. In tudi maketa letališča, izdelana v merilu 1:500. Kako tudi ne, saj je letalskih družb okoli tisoč.

Najbolj so mu pri srcu ruska letala, ker imajo močno konstrukcijo in veliko nosilnost, saj običajno prevažajo najtežje tovore. Niti Američani nimajo takšnih, pove sogovornik, ki priznava, da mu je svetovni splet danes v veliko pomoč, saj lažje dobi informacije, ki ga zanimajo. Tudi tiste o letalskih nesrečah, ki so zabeležene na posebnem portalu. Vsem, ki bi si želeli njegovo zbirko ogledati na lastne oči, je pripravljen odpreti vrata domače hiše v Prekopi.