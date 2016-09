Letalo z bivšim ministrom zasilno pristalo. Potem so ga še ujezili

LJUBLJANA – Če so ure znane vnaprej, upamo, da se jih bodo vsi deležniki držali. A včasih se zgodijo nepredvidene stvari, na katere ne moremo vplivati in sledijo – zamude.

V zagati se je očitno znašel tudi nekdanji pravosodni minister Aleš Zalar, ki odlično sodeluje z nekdanjo notranjo ministrico Katarino Kresal. Bil je namreč na letalu na poti v Beograd, ko so morali zasilno pristati na ljubljanskem letališču. »Ni dober občutek,« se je odzval, hkrati pa je javno okaral letalsko družbo Air Serbia, saj da s potniki ravnajo skrajno slabo. »Minila je že ura od pristanka in še vedno ne vemo, ali bomo odšli in kdaj.«

Letalec Air Serbia je v 51-odstotni lasti Srbije, preostanek pa je v rokah letalske družbe Etihad.