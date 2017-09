Letala nizko nad Slovenijo

Kaj sploh je steklina? Steklina je ena najstarejših poznanih zoonoz – bolezni, ki se prenašajo z živali na ljudi in obratno. Povzročajo jo Lyssa virusi iz družine Rhabdoviridae in lahko prizadene vse sesalce, vključno z ljudmi. Bolezen se prenaša prek okužene sline – z ugrizi, opraskaninami okuženih živali pa tudi prek poškodovane kože in sluznic. Inkubacijska doba je zelo različna, večinoma traja od dva do tri mesece (dva tedna do šest let glede na poročila). Inkubacijska doba je odvisna od mesta ugriza oziroma vstopa virusa v organizem, količine virusa in tipa virusa. Steklina je razširjena po vsem svetu. Več kot 55.000 ljudi zaradi nje umre vsako leto. Večina vseh smrtnih žrtev je v Aziji in Afriki, in sicer kar 95 odstotkov. Smrtni primeri med ljudmi so večinoma posledica ugriza steklega psa. Od 30 do 60 odstotkov žrtev zaradi ugrizov psov je otrok, mlajših od 15 let.