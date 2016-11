Lestvica uspešnosti: Slovenija 20. na svetu, a gospodarstvo je pri repu

USPEŠNO IN NEUSPEŠNO

Slovenija se je na lestvici The Legatum Prosperity Index 2016, lestvici, ki beleži blaginjo in kakovost, znašla na zavidljivem 20. mestu in tako prehitela mnoge druge evropske države. Med njimi tudi Španijo, Portugalsko, Češko, Estonijo, Italijo, Slovaško, Hrvaško, Madžarsko. Uvrstila se je tudi dve mesti više od svetovne velesile Japonske.

V kategoriji naravnega okolja, kjer upoštevajo kakovost okolja, pritiske na okolje in prizadevanje za ohranjanje okolja, se je zavihtela celo na prvo mesto. Prav to je bil očitno glavni dejavnik, da se je Slovenija uvrstila tako visoko, saj se je po ostalih parametrih znašla na precej nižjih mestih.

Na gospodarskega ministra Zdravka Počivalška smo naslovili vprašanja, kako komentira neskladje med siceršnjim spodbudnim in poslovnim okoljem v Sloveniji.

Hrvaško prehiteli v vseh pogledih

Glede ekonomske kakovosti, kjer so preverjali odprtost ekonomije, makroekonomske indikatorje, rast in učinkovitost finančnega sektorja, je Slovenija na 30 mestu. Kar se tiče poslovnega okolja, infrastrukture, inovativnosti in fleksibilnega trga, je na 60. mestu, kar je še vedno 23 mest više od sosede Hrvaške.

Izobraževalni sistem je uvrščen na 23. mesto, zdravstveni pa na 35. Kar se tiče državne in osebne varnosti, smo na 14. mestu, za najbolj varno državo pa je izbran Singapur.

V kategoriji osebne svobode je Slovenija uvrščena na 20. mesto, na 22. mestu pa je v kategoriji socialnega kapitala.

Lestvica prikazuje, da v največji blaginji živijo ljudje na Novi Zelandiji, sledita ji Norveška in Finska. Slabo se jim ne godi niti v Švici, Kanadi, Avstraliji in na Nizozemskem, te države so se namreč znašle tik pod vrhom.