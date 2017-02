Lesena posteljica za Sofijinega dojenčka

Podjetniške zgodbe se vedno vrtijo okoli dobre ideje, izdelka ali storitve, kot posledice ideje in seveda odziva trga na idejo. Če jo ta dobro sprejme, je to vsekakor odlična popotnica za nadaljnji razvoj. Seveda so tudi neuspehi del podjetniškega vsakdana, a zgodba mladega podjetniškega para Klavdije in Mateja Höflerja je drugačna, saj njuno podjetje razvija in proizvaja tudi igrače.



Prvotna dejavnost Studia Höfler, projektiranje, d. o. o., ki ga je leta 2012 ustanovil Matej Höfler, je arhitekturno projektiranje, saj je arhitekt. Kriza, ki je načela gradbeništvo, pa se je pokazala tudi v arhitekturnem projektiranju. Klavdija je takrat zaključevala porodniško in razmišljala, kako uresničiti otroško željo po oblikovanju. Lahko bi rekli, da je bila v njunem primeru kriza priložnost za razmišljanje o novih poslovnih poteh. »Projekt sva začela decembra 2013, ko sem narisala prvo skico, na podlagi katere je Matej narisal načrt. Začela sva iskati izvajalce, izboljševala rešitve,« pravi Klavdija.



Tako je v okviru podjetja nastal nov oddelek, ki se ukvarja z razvojem in izdelavo igrač, in seveda – prva igrača, premična posteljica za dojenčka Sofia. Zasnovala sta blagovno znamko kukuLila, za katero je celostno grafično podlogo izdelala grafična oblikovalka Ana Logar.



»Septembra 2015 sva zaključila razvoj premične posteljice, na trg pa sva jo dala šele na začetku leta 2016,« nam pove sogovornica, ki je trdno odločena, da se bosta v prihodnosti osredotočila prav na razvoj in izdelavo igrač in za to dejavnost ustanovila novo podjetje. Seveda prvotna dejavnost Studia Höfler, arhitekturno projektiranje, ostaja in se bo v prihodnje še krepila. Dodatno motivacijo jim daje bronasta nagrada mednarodnega tekmovanja A’ Design Award & Competition v Italiji, ki so jo prejeli za posteljico.



Ideja za novo igračo se je utrnila Klavdiji, ki je želela hčerki Sofiji podariti igračo, ki jo je imela tudi sama v otroštvu – posteljico za dojenčke. »Na trgu primerne igrače nisem našla, zato sem se odločila, da jo zasnujemo in naredimo sami,« pravi sogovornica. »Ker je bila posteljica lepo izdelana, smo se poigravali z idejo, da jo ponudimo na trgu.« Oblikovala sta namreč moderno, preprosto in elegantno premično posteljico za dojenčke, s katero se lahko igrajo otroci in ki se sklada s prostorom. Seveda ni šlo vse gladko in pred končnim izdelkom so naredili več prototipov. Pri razvoju in izdelavi so sodelovali z več kot 17 podjetji, predvsem pa z mizarjem.



Ribniška tradicija



Navdih za oblikovanje igrače je bil leseni voziček za punčke iz 19. stoletja, ki so ga oblikovali slovenski mojstri iz Ribnice. »Posteljice in zibke za igranje že obstajajo na trgu. Zato je bilo še poseben izziv to, kako igračo, ki že obstaja stoletja, na novo osmisliti, jo narediti oblikovno zanimivo, drugačno, še posebno pa preprosto in elegantno. Tako smo dobili organsko obliko, ki ponazarja mehkobo odnosa med otrokom in igračo dojenčkom. Narejena je iz lesa in tekstila. Posteljica se uporablja za spanje, prevoz in shranjevanje dojenčkov, punčk ali plišastih igrač,« pojasnita sogovornika in poudarita, da je igrača skladna z zakonodajo s področja igrač, leseni deli pa izdelani izključno iz slovenskega lesa.



Höflerjeva sta nam proti koncu pogovora povedala, da brez pomoči, podpore in nasvetov, ki sta jih od sodelujočih pri projektu dobila ob zagonu svoje poslovne ideje, ne bi šlo. Kot pravita, se vsem iskreno zahvaljujeta za vse, kar so prispevali, da je posteljica ugledala luč sveta, in predvsem, da so verjeli v njihovo idejo. Tudi članstvo v Trgovinski zbornici Slovenije jim je pri razvoju posla velikokrat koristilo, saj so tam dobili koristne informacije in napotke. »Do zdaj smo donirali šest igrač, tudi v vrtce, in zelo sva bila zadovoljna povratnih informacij, da se otroci radi igrajo z njo,« skleneta sogovornika.