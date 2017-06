Mladini cvete zdaj pomlad, lepo je v naši domovini biti mlad, se zaključi narodna pesem, predvsem v stari Jugi izkoriščana v propagandne namene. Ampak vse to res drži! Mednarodna organizacija Save the Children je včeraj objavila prvo poročilo o kakovostnem otroštvu, po katerem je na prvem mestu Slovenija skupaj z Norveško, sledijo pa Finska, Nizozemska in Švedska, Nemčija si z Belgijo, Ciprom in Južno Korejo deli komaj deseto mesto. Na repu lestvice so afriške države, zadnji je Niger.



Indeks Konec otroštva meri zdravje otrok, njihovo prehrano, dostop do šolanja, smrtnost dojenčkov, otroško delo, poroke, najstniško nosečnost in regionalne konflikte. In po vsem tem je otrokom najlepše pri nas – medtem ko se za najmanj 700 milijonov otrok po svetu otroštvo prehitro konča zaradi vojaških spopadov, slabega zdravja, podhranjenosti, zgodnje nosečnosti, otroškega dela, porok in izključenosti iz izobraževanja.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«