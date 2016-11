Lepili jih bomo za praznike

Pošta Slovenije je pred letošnjimi božično-novoletnimi prazniki izdala štiri znamke, ki jih bomo lepili na voščilnice. Predlagatelji in oblikovalci so izbrali všečne in prepoznavne motive, njihove opise pa je prispeval etnolog prof. dr. Janez Bogataj.



Na znamki z nominalo A je podoba dedka Mraza Maksima Gasparija. Poleg Miklavža in Božička je to eden od treh dobrih mož, ki obdaruje otroke in odrasle ob koncu starega leta. »Njegova podoba in dejavnosti so posledica družbenih razmer po koncu druge svetovne vojne, ko je CK ZKS že leta 1948 določil praznovanje novoletne jelke. To naj bi bil nadomestek za miklavževanje in božično praznovanje; za uresničitev te inovacije oziroma izumljene tradicije je bil določen Izvršni odbor Ljudske prosvete Slovenije. V obsežni propagandni akciji so do leta 1952 izoblikovali lik dedka Mraza. Čeprav se je po imenu naslonil na lik sovjetskega deda Moroza, je bila njegova podoba izrazito slovenska, za kar ima zasluge Maksim Gaspari. Po naročilu oblasti je naslikal močno idealiziran in tipiziran lik kmečkega očanca z elementi preteklega, pretežno gorenjskega oblačilnega videza. Postopno se je lik priljubil in takšen ostal do danes, seveda v najrazličnejših približkih,« pravi dr. Bogataj.



Na znamki B so upodobljeni trikraljevski koledniki, ki jih je leta 1939 naslikal Gvidon Birolla. »Koledniki so z obrednimi obhodi z recitiranjem voščil, petjem koledniških pesmi ali uprizarjanjem kratkih prizorov prinašali prebivalcem voščila, dobre želje za zdravje, rodovitnost v novem letu in srečo. Korenine koledovanja so v srednjeveškem bogoslužju, prvi pa ga je omenil že Primož Trubar leta 1575. Koledniki so božične obhode končali razmeroma zgodaj, božično koledovanje se je umaknilo ali spojilo s trikraljevskim. Njihovi obhodi so imeli seveda tudi socialni, dobrodelni značaj, saj so bili koledniki pogosto predstavniki revnejših družin, ki so tako dobivali darove za preživetje v zimskem obdobju.«



Pomaranča s pentagramom iz klinčkov svojevrstno simbolizira novoletne želje in pričakovanja in je osrednji motiv znamke z nominalo C. Prav ta vrsta peterokrake zvezde je pogost apotropejski (obrambni) znak, ki naj bi odganjal zle sile in obvaroval človeka pred vsem slabim. Trikraljevski blagoslov na vratnem portalu pa je upodobljen na drugi znamki z nominalo C. »Ko duhovniki z molitvijo, s kadilom in z blagoslovljeno vodo blagoslavljajo domačije, po navadi napišejo s kredo ali neko drugo barvo na hišna vrata ali vratne portale kratice GMB in letnico novega leta. Kratica GMB označuje imena treh kraljev ali treh modrih z Vzhoda, torej Gašperja (Kasparja), Miho (Melhiorja) in Boltežarja (Balthasarja). Ta blagoslovitveni obrazec se ne pojavlja samo na vratih stanovanjskih hiš ali stanovanj v stanovanjskih blokih v mestu, ampak tudi na vratih gospodarskih in raznih delovnih prostorov,« pojasnjuje Janez Bogataj.