Lentherm dokončno pristal v stečaju

MARIBOR – Mariborsko sodišče je danes zavrglo predlog za začetek prisilne poravnave v lenarškem podjetju Lentherm, ki ga je nepopolnega vložil direktor Ivan Vogrin, in hkrati začelo stečajni postopek. S tem je sodišče prisluhnilo tudi okoli 50 zaposlenim, ki so prejšnji teden vložili predlog za stečaj, za stečajnega upravitelja pa imenovalo Dušana Taljata.

Kot je razvidno iz dokumenta na spletni strani Ajpesa, je mariborsko sodišče, ki je poskrbelo tudi za plačilo predujma za kritje začetnih stroškov stečajnega postopka, predlog Vogrina za postopek prisilne poravnave ocenilo kot nepopoln, ta pa kljub pozivu za dopolnitev tega v 15-dnevnem roku ni storil, čeprav je celo plačal začetni predujem.

Upniki imajo zdaj tri mesece oziroma najpozneje do 6. marca 2017 čas, da prijavijo svoje terjatve ter ločitvene in izločitvene pravice v stečajnem postopku.

Za nekaj več kot 50 zaposlenih, ki so že od septembra stavkali na domu, je s tem konec negotovosti in bodo, potem ko so ostali brez treh plač, zdaj lahko računali na pomoč jamstvenega sklada.

Kljub temu, da je nedavno še bilo upanje za rešitev podjetja, pa se je spet izkazalo, da je šlo zgolj za nov manever manjšinskega lastnika in direktorja Ivana Vogrina, ki je zaposlenim takrat obljubil, da se umika iz podjetja.

Preprečen vstop

Delavcem se je pred mesecem dni že predstavil Maximilian Slavič, potencialni novi lastnik družbe, iz katere naj bi se umaknila sedanja lastnika Vogrin in Damir Jelenko, v začetku novembra pa je Vogrin vložil predlog za začetek prisilne poravnave.

Kot je v predlogu zapisal nekdanji poslanec, ki mu sindikat že nekaj mesecev preprečuje vstop v podjetje, bi izvedba finančnega prestrukturiranja Lenthermu omogočila, da bo postal kratkoročno in dolgoročno plačilno sposoben, upnikom pa, da bodo zagotovljeni boljši pogoji za poplačilo njihovih terjatev kot v primeru stečaja.

Podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo grelnikov vode, solarnih kolektorjev, toplotnih črpalk, hidroforjev in zalogovnikov toplote, je Vogrin vodil od marca. Bil je tudi manjšinski solastnik podjetja, a sta imela z večinskim lastnikom Damirjem Jelenkom, ki so ga podpirali tudi delavci, zelo različne poglede na možne načine reševanja zadolženega podjetja.