Lendavska trgatev navdušila 10.000-glavo množico

Več kot deset tisoč obiskovalcev je minulo soboto uživalo v etnopovorki v okviru 38. prireditve Lendavska trgatev v Lendavi in Lendavskih goricah. Okrog 800 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske je slikovito predstavilo domače običaje in vinogradniška opravila. Na čelu povorke so bili člani Kulturnega društva Lendava, ki so nosili dobrote narave, sledili so jim pihalni orkester in mažoretke iz Logatca ter prekmurska vinska kraljica Špela Casar.

Ples in vino

192.000 obiskovalcev se je že povzpelo na stolp Vinarium Lendava.

Vinskim vitezom Društva vinogradnikov Čentiba so se v povorki pridružili njihovi gostje iz Slovenije in Madžarske. Skozi staro mestno jedro so se sprehodile še folklorne skupine v narodnih nošah, ob slovenskih madžarske, hrvaške in romske. Lastniki starodobnikov so se popeljali s starodobnimi kolesi in avtomobilom. Na vozovih so društva in krajevne skupnosti prikazali različna kmečka opravila ter se pošalili iz aktualnih tem. Poleg dela v vinogradu so prikazali še pripravo kurjave za zimo, ličkanje koruze, ročno izdelovanje in žganje opeke. Med aktualnimi temami se je več skupin lotilo smradu iz bioplinarne.

Popoldanski del prireditve se je nadaljeval s folklornim festivalom, na katerem je kulturno dediščino v pesmi in plesu predstavilo 18 domačih in gostujočih skupin, ter predstavitvijo kulinarike. Prekmurske jedi in lendavska vina so bili vseskozi na voljo na kulinarični ulici, na kateri so se predstavili Društvo vinogradnikov Čentiba, TD Hotiza, PGD Radmožanci, Društvo vinogradnikov in sadjarjev Lendava, TD Dolina ter Turistično in okoljevarstveno društvo Petišovci.

Letos se je dogajanje v popoldanskih urah prvič prestavilo tudi na stolp Vinarium Lendava, ki praznuje drugo obletnico delovanja, doslej pa se je nanj povzpelo že več kot 192.000 ljudi, kar je preseglo vsa pričakovanja. Zabavno-glasbeni program je dosegel vrhunec z nastopom ansambla Mladi Gamsi, 3. Festival Vinarium pa je sklenil veličasten ognjemet.

Lendava pokala po šivih

Danica Hozjan, vodja 38. Lendavske trgatve, verjame, da lahko dogodek še raste: »Prepričana sem, da je bila letošnja Lendavska trgatev s povorko še bolj pestra kot minula leta. Sodelovalo je več društev in krajevnih skupnosti, upam si trditi, da je bilo tudi več obiskovalcev. Tako sem znova zadovoljna, da se tradicija te prireditve uspešno nadaljuje, in lahko upamo, da bo ta še rasla.« Napore ljubiteljskih kulturnih društev in Občine Lendava je pozdravila tudi Mija Aleš, predsednica Zveze kulturnih društev Slovenije: »Lendava je danes dokazala, da s svojimi 3500 prebivalci zmore kakovostno pogostiti tudi trikrat več obiskovalcev, ki se vračajo domov zadovoljni in bogatejši za čudovito izkušnjo. Delo ljubiteljskih kulturnih društev in ohranjanje kulturne dediščine se mi zdita izjemno pomembni, prav tako pa skrb za sobivanje različnih kultur, ki je v Lendavi še kako izrazito.«

Na 38. Lendavsko trgatev in razvoj turizma s pomočjo kulture je ponosen tudi lendavski župan mag. Anton Balažek, ki je dejal, da Lendava od turistov poka po šivih, kar pomeni, da ne delajo dogodkov zgolj za lokalno prebivalstvo. »S tem dokazujemo, kako pomembna je kultura v turistični ponudbi in da moramo krepiti to vzpostavljeno pozitivno energijo naše regije, ki se je ne da več spregledati.«