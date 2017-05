Leljak z izjavo o rablju ni razžalil Zemljariča

SEVNICA – Nestrpnost je bilo čutiti v sevniški sodni dvorani, ki so jo poleg tožnika, 88-letnega Janeza Zemljariča, in obdolženca Romana Leljaka napolnili Leljakovi privrženci, zato ni čudno, da so za vsak primer določili tudi oboroženega policista.



Spomnimo, pred tremi leti je Leljak na shodu stranke v Sevnici govoril o zakonu o arhivih, ki da ne bo več ščitil politikov in funkcionarjev, ampak bo za vse enak. To je podkrepil s primerom: »Novi zakon pa pravi, da smo vsi enaki: tako žrtve kot njihovi rablji, na primer tudi Janez Zemljarič.« Janeza Zemljariča, nekdanjega politika pa tudi šefa Službe državne varnosti (SDV), je Leljakova izjava močno užalila in prizadela, saj, kot pravi, mu je brez podlage očital hudo kaznivo dejanje izpred 42 let. Takrat je bil v Celovcu ubit Nikica Martinović, hrvaški emigrant in tajnik hrvaške priseljeniške skupine, med drugo svetovno vojno poročnik hrvaške domobranske vojske. Njegova smrt naj bi bila rezultat operativnega programa Pliberški vod, ki ga je izdelala SDV, njen šef pa je bil Janez Zemljarič.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«