Ledena tla, polna urgenca

LJUBLJANA – Zaradi nizkih temperatur in padavin, ki v rekordno hladnem januarju znova povzročajo poledico, se polni ljubljanska urgenca. Kot so pojasnili, so imeli še pred poldnevom več kot 20 bolnikov v čakalnici, okoli 30 pa so jih že obravnavali. Skupno so danes obravnavali že približno 100 bolnikov. Večina je prišla zaradi padcev in zlomov. Opozorila zaradi poledice veljajo tudi za voznike. Obremenjena so tudi vsa reševalna vozila.

Previdno!

Zaradi nizkih temperatur in padavin voznike na poledico opozarjajo pri prometnoinformacijskem centru za državne ceste. Voznikom svetujejo previdno vožnjo in jih pozivajo, naj na cesti držijo primerno varnostno razdaljo.

Razmere naj bi se kmalu izboljšale, saj po napovedi dežurnega meteorologa pri Agenciji RS za okolje (Arso) Andreja Velkavrha prihaja odjuga. Kot je pojasnil za STA, bo predvsem v četrtek, petek in soboto precej jugozahodnega vetra, s čimer se bodo temperature dvignile, lahko tudi na 10 do 12 stopinj Celzija.

Eden najhladnejših januarjev

Letošnji januar so sicer zaznamovale zelo nizke temperature, ki so bile po besedah meteorologa v povprečju za skoraj štiri stopinje Celzija nižje od povprečnih januarskih temperatur. Kot je pojasnil, je povprečna januarska temperatura v Ljubljani 0,5 stopinje Celzija, za letošnji januar pa bo ta –3,3 stopinje Celzija.

Po oceni Velkavrha gre verjetno za enega najhladnejših, če ne kar najhladnejši januar v zadnjih 50 letih. Glede na dostopne informacije je bil sicer najhladnejši januar v Ljubljani leta 1880, ko je povprečna temperatura znašala –9 stopinj Celzija.