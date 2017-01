Le v Sloveniji oproščeni  general Trifunović umrl

GORNJA RADGONA – Minuli torek je na Vojnomedicinski akademiji v Beogradu v 79. letu umrl generalmajor nekdanje JLA Vladimir Trifunović. Slovenski javnosti je znan predvsem iz osamosvojitvene vojne zaradi sodelovanja na nasprotni strani. Bil je namreč nadrejeni častnik polkovniku JLA Berislavu Popovu, ki je junija 1991 z oklepno enoto napadel Gornjo Radgono. Pozneje so v Sloveniji, natančneje v Murski Soboti, obema, Trifunoviću in Popovu, sodili zaradi vojnih zločinov, vendar sta bila oba oproščena. Polkovnik Popov je bil sicer najprej, avgusta 2013, obsojen na pet let zapora, njegov nadrejeni general Trifunović pa že takrat oproščen. Julija 2014 je višje sodišče sodbo Popovu razveljavilo in jo vrnilo v vnovično odločanje na okrožno murskosoboško sodišče, Trifunovića pa pravnomočno oprostilo.

