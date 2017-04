Le kaj nas čaka ponoči? Zaradi obilnih padavin reševali voznika

LJUBLJANA – Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) močno naraščajo reke v zgornjem Posočju in v porečju Save Bohinjke. V noči na petek bodo močneje narasle tudi reke v porečjih Savinje, Dravinje in Kolpe ter Sava v srednjem toku. Padlo bo sicer od 40 do 80 litrov dežja na kvadratni meter.

V zgornjem Posočju so pričakovana razlivanja rek in manjših vodotokov na območjih vsakoletnih poplav, zlasti v porečju Save Bohinjke pa lahko reke poplavijo tudi na nekoliko širšem območju.

V porečjih Savinje, Dravinje in Kolpe ter Save v srednjem toku so možna razlivanja na območjih vsakoletnih poplav. Ob močnejših nalivih so možna tudi razlivanja manjših rek in hudourniških vodotokov drugod po državi, zlasti v hribovitih delih severne, severovzhodne in osrednje Slovenije. Poplavi lahko tudi Bohinjsko jezero. opozarjajo na Arsu.

Obilica padavin

Sicer pa dežje povzroča nevšečnosti po državi že cel dan. Ob 18.43 je zunaj naselja Stahovica v občini Kamnik zaradi obilnih padavin osebno vozilo obtičalo v blatu. Posredovali so gasilci PGD Kamnik, ki so vozilo potegnili iz blata. Cestišče bodo sanirali delavci cestnega podjetja. Poškodovanih ni bilo.

Ob 17.11 je v zaselku Studenca v občini Kamnik meteorna voda iz dvoriščnega odtoka poplavljala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Sela pri Kamniku so odstranili vodo iz hiše in preusmerili meteorno vodo od objekta.

Ob 7.02 se je v Šempetru, občina Šempeter - Vrtojba, zaradi obilnih padavin zamašila kanalizacija v stanovanjskem objektu. Gasilci PGD Šempeter so prečrpali vodo iz zbirnega kanalizacijskega jaška.

Ob 6.34 je na Gasilski ulici v Kranju zaradi zamašenega odtoka voda ogrožala gostinski objekt. Gasilci JZ GRS Kranj so postavili protipoplavne vreče in preusmerili vodo od objekta.

