Le dva kilograma gob na dan

Zakon določa, da lahko posameznik v gozdu nabere največ dva kilograma gob in eno gobo poljubne teže, prav tako dva kilograma kostanja in mahu ter največ en kilogram zelnatih rastlin. Seveda ne sme nabirati zavarovanih gob (po uredbi) in gob, ki so na rdečem seznamu gliv Slovenije.

Denarna kazen

Tiste, ki bodo presegli določeno količino gob, bodo inšpektorji kaznovali z globo od 200 do 400 evrov. Gozdarska inšpekcija je doslej izrekla globe le za presežene količine gob, poslej pa lahko izrečejo kazni tudi za druge gozdne plodove in rastline. Novela zakona sicer določa prosto gibanje obiskovalcev po gozdu, a na lastno odgovornost in v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje v gozdovih. Lastniki ne smejo ograditi gozdov, da bi preprečili vstop vanje ali celo ropanje. Ograditev je dovoljena le zaradi zaščite mladega drevja, vodnih zajetij, naravnih vrednot in zavarovanih naravnih območij, kulturnih spomenikov ali znanstvenoraziskovalnega proučevanja.

Lastniki ne smejo ograditi gozdov, da bi nam preprečili vstop.

Premalo inšpektorjev

Nabiranje plodov lahko prepove tudi pristojni organ lokalne skupnosti na predlog lastnika gozda, ki v gozdu goji drevesa zaradi plodov. V takšnem primeru je rekreativno nabiranje plodov nezakonito in lahko ukrepa tudi policija. Na kršitelje po gozdovih prežijo gozdarski inšpektorji, posege v gozdove pa po svojih pooblastilih nadzirajo še inšpektorji z drugih področij, finančna uprava in policija. Lahko povem, da doslej nismo srečali prav veliko inšpektorjev, saj jih država menda nima dovolj. Skrajni čas je, da se izobrazijo t. i. naravovarstveni nadzorniki.