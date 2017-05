Le 13 odstotkov na kolo s čelado

LJUBLJANA – Danes se začenja nacionalna preventivna akcija za večjo varnost kolesarjev, ki jo vodi Javna agencija RS za varnost prometa (AVP), v njej sodelujejo tudi policisti, ministrstvo za infrastrukturo in drugi pristojni organi ter službe. Potekala bo vse do 28. maja in v tem času se bodo zvrstili različni preventivni dogodki in tudi tekmovanja, vse to, da bi kolesarjem, enim najbolj ranljivih udeležencev v prometu, zagotovili večjo varnost na cestah. Ti so namreč udeleženi v številnih nesrečah, pogosto jih vozniki avtomobilov spregledajo ali nepravilno prehitevajo, dosti pa je tudi nesreč, ki jih povzročijo sami. Pri smrtnih žrtvah in huje ranjenih je po podatkih AVP kar 60 odstotkov kolesarjev tudi povzročiteljev.



Velika večina prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev se zgodi znotraj naselij (85 odstotkov), zato so nujni učinkoviti ukrepi na lokalni ravni, sporočajo predstavniki agencije. Med najpogostejšimi vzroki prometnih nesreč z udeležbo kolesarjev so neprilagojena hitrost, neupoštevanje pravil o prednosti ter nepravilna stran oziroma smer vožnje. V letu 2016 se je pri kolesarjih povečala tudi problematika alkoholiziranosti. Za kar 14 odstotkov je naraslo število nesreč, ki so jih povzročili pijani kolesarji, trije med njimi so izgubili življenje.



Predvsem v mestih se ti udeleženci premalo zavedajo, da pravila cestnega prometa veljajo tudi zanje, in bi jih morali dosledno spoštovati. Na agenciji za varnost prometa jih želijo opomniti, naj vedno vozijo po kolesarski stezi ali pasu, tam, kjer je to mogoče, sicer pa ob robu cestišča, in to v nasprotni smeri vožnje avtomobilov. Čelada lahko, tako kot motoristom, tudi kolesarjem velikokrat reši življenje ali pa vsaj zmanjša stopnjo poškodb, zato bi jo morali vedno nositi, vendar žal ni tako. Lani so na AVP izvedli pilotno opazovanje, ki je zajelo prek 4800 kolesarjev. Rezultati so pokazali, da v povprečju uporablja čelado 13 odstotkov vseh, med njimi več moških ter tistih, ki se na pot podajo zunaj naselij.