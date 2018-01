Lažna Zara zvabila 7800 ljudi

LJUBLJANA – Svet družabnih omrežij se je pošteno ugnezdil v naših telefonih in računalnikih. Na omrežju instagram (za deljenje slik, ki jih uporabniki lahko še ozaljšajo) se skorajda praviloma vzpostavi kratka komunikacija: bolj je pomembno tisto, kar se vidi, kot pa zapiše. Eden najbolj znanih uporabnikov instagrama je Borut Pahor, njegove fotografije na tem omrežju so bile tudi predmet burnih polemik o primernosti takih objav.



Tudi na tem družabnem omrežju so našli način, kako od uporabnikov iz resničnega sveta zvabiti denar. Trik ni nov, je pa primerno zapakiran: priznane blagovne znamke in trgovine v slovenščini ponujajo brezplačne bone za sledilce njihovemu profilu na instagramu: »Prvih 10.000 prejme bon v vrednosti 60 evrov,« obljublja profil adidas_slovenia. Nekaj profilov naprej je slika ljubljanske trgovine iz BTC, profil z imenom emporiumljubljana pa obeta: »Prvih 20.000 followerjev dobi naš bon v vseh trgovinah v Emporiumu v vrednosti 200 €.« Profil zara_slovenia, ki ima uraden logotip globalne trgovske znamke Zara, pa je ponujal kar 150 evrov prvim 20.000 sledilcem!

50 evrov boste prek SMS-sporočila nakazali neznancu.

Profilov je tudi po več za isto blagovno znamko, le da je med besedo blagovne znamke in besedo kraja (Ljubljana) ali države (Slovenije) pika, včasih ni presledka, včasih je na koncu dodana še številka. Tako ima znana trgovina H&M pet profilov, ki se končajo na Slovenija, blagovna znamka Bershka tri, Zara in Emporium jih imata najmanj pet. Vsi profili pa so želeli, da jih všečkate in delite stran s prijatelji. Nato je prišlo sporočilo o bonu, s pozdravi, čestitkami in – eno samo zahtevo.



En SMS, a zelo drag

»Da boste lahko bon unovčili, morate poslati SMS,« navaja pošiljatelj zara_ljubljana; SMS pa ni navaden, ampak za nakup delčka bitcoina v vrednosti 50 evrov prek storitve enega od mobilnih operaterjev. Pošiljatelj nadaljuje: »Čeprav prvotno omeni plačilo, ne gre za plačilo, saj gre v našem primeru samo za pridobitev identifikacijske številke.« Zdaj že konkretno zavaja in nato pojasni, kaj sploh hoče: »Lahko nam pošljete posnetek zaslona, da zabeležimo vašo kodo kupona, ali pa nam jo samo prepišite.« Kdor je to storil, je lastniku profila ​na instagramu oziroma pošiljatelju poslal kos bitcoina, vreden 50 evrov.



Nateg je star, a ker je uvrščen na novo družabno omrežje in je način plačila manj znan ljudem (razen tistim iz kriptosveta), so ga uspešno zamaskirali. Pred leti je obstajala lažna spletna stran Zare, na kateri so naivne lovili z bonom za 450 evrov, posledica pa je bila članstvo v SMS-klubu za pet evrov na teden. Tokrat so jih 50 pobrali z eno potezo, ni pa znano, koliko izmed 7800 sledilcev prvega takega profila zara_ljubljana je SMS tudi poslalo.



Prvih 10.000 prejme bon v vrednosti 60 €.



Skoraj popoln nateg jim uspeva tudi zaradi tega, ker ne gre za nacionalne ali lokalne ponudnike; podjetja imajo centralo v tujini, spet drugje se ne oglašajo na slovenski telefon, v tretjem primeru gre za majhnega uvoznika z juga Slovenije. Skupno pa jim je to, da tudi sicer ne potrebujejo slovenskega profila​ na instagramu, kjer bi delili stotine tisoče evrov svojim kupcem – prodajajo namreč blago(vne znamke) svetovnega slovesa, ki ga reklamirata denimo Lionel Messi in Cristiano Ronaldo. Zakaj bi torej potrebovali vaše všečke?



Iz policije so nam odgovorili, da so prejeli eno prijavo: »Prijavo zaradi suma kaznivega dejanja goljufije so policisti sprejeli in začeli preiskavo,« navaja Drago Menegalija z Generalne policijske uprave.