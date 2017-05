Lavričani proti gradnji zožene štiripasovnice

LAVRICA – Le kdo si ne želi z avtomobilom čim prej priti zjutraj v službo in popoldne nazaj domov? Če bi to vprašanje zastavili tistim, ki se vsak dan vozijo od Kočevja proti Ljubljani, bi nanj zagotovo vsi odgovorili pritrdilno. Mimo Škofljice in Lavrice se njihova pot zaradi polžje vožnje zavleče za kar nekaj dragocenih minut. Zato odgovorni že več let iščejo rešitev te zagate. Doslej je bilo na mizi že več idej, od obvoznice mimo Ljubljanskega barja, preoblikovanja trenutne Dolenjske ceste v tripasovnico pa vse do njene razširitve v zoženo štiripasovnico. Če je prva neustrezna zaradi škodljivih učinkov na naravo, druga pa, glede na izdelano študijo prometne ureditve in odvijanja prometa v primeru začasne štiripasovnice na odseku Ljubljana–Škofljica, ki jo je naročilo infrastrukturno ministrstvo oziroma Direkcija RS za infrastrukturo, ne bi bistveno povečala pretočnosti, se, kar se tiče države, zdi še najprimernejša tretja rešitev. A kaj ko prav tej odločno nasprotujejo Lavričani, ki bi raje videli tripasovnico. Njihovo nasprotovanje se na prvi pogled za marsikoga res zdi nepotrebno, a podrobnejši razmislek o njihovih pomislekih pokaže, da so ti precej upravičeni.

