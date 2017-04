Lahko se odpravite na sprehod po Ljubljani z Melanio Trump

LJUBLJANA – Melania Trump je trenutno nedvomno najbolj znana Slovenka na svetu, zaradi česar je v očeh javnosti tudi Slovenija postala precej bolj zanimiva. Medtem ko so se prej turisti najraje odpravili na ogled Postojnske jame, Blejskega jezera ter drugih naravnih lepot, jih zadnje čase vse pogosteje vleče v Sevnico, domači kraj prve dame ZDA.

Na spletni strani Visit Ljubljana so se tako spomnili, da bi zainteresiranim turistom nudili vodene oglede po stopinjah prve dame ZDA. Ogledi, ki trajajo dve uri, se izvajajo v angleškem, slovenskem, nemškem, italijanskem, francoskem, španskem in hrvaškem jeziku, popeljejo pa na ljubljanske kraje, kjer je Melania preživljala svoja srednješolska in študentska leta.

A pot po spominih Melanie Trump ni poceni: za ogled dve osebi namreč odštejeta 125 evrov, skupina iz treh do sedmih oseb pa 145.