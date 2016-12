Lahko branje za odrasle

V sredo so nam na tiskovni konferenci v Društvu slovenskih pisateljev predstavili prvi roman iz zbirke Julija in Peter, ki je namenjena uporabnikom z ovirami pri branju. Po nekaterih ocenah ima v Sloveniji kar 25 odstotkov ljudi težave pri branju – gre za raznoliko skupino, v katero spadajo ljudje z motnjo v duševnem razvoju, starostniki, osebe z disleksijo, slabovidni in priseljenci. Zbirka Julija in Peter je torej namenjena odraslim, saj vključuje odrasle vsebine. »Pred časom sta Tatjana Knapp in Saška Fužir, ki sta zaposleni v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem (CUDV), zaznali potrebo po lahkem branju za njihove varovance. S tem namenom sta ustanovili Zavod Risa, pri katerem sta doslej že izdali nekaj prilagojenih knjig, kot so Visoška kronika, Pod svobodnim soncem ter Romeo in Julija. Z mano sta navezali stik in dogovorili smo se, da z uporabniki napišemo prvi slovenski roman v lahko berljivi obliki. Lani spomladi smo šli na njihov počitniški dom v Topli, kjer smo ga napisali z vso bralno skupino,« nam je zaupala Aksinja Kermauner.



Do nedavnega so imeli ljudje z ovirami pri branju na voljo le otroške slikanice, ki so sicer tehnično omogočale branje, vendar so vsebine v njih namenjene otrokom. Pri omenjenih ljudeh je zato velika potreba po lahkem branju, ki obravnava teme, kot so ljubezen, ljubosumje, spolnost, zaljubljenost, načini komunikacije in podobno. »Ravnokar smo ustanovili društvo Labra (lahko branje), kjer bomo začeli prilagajati najrazličnejša besedila od zakonov, ustave, navodil do učbenikov. Privabili bomo strokovnjake z vseh vetrov in se zadeve lotili sistematično.« Roman Cvetje in ogenj je dolg 80 strani, vendar je na vsaki strani pet ali šest stavkov, prav tako je obogaten z ilustracijami. Knjiga je v trdi vezavi in dosegljiva po naročilu na spletnih straneh info@cudvcrna.si in info@risa.si. Odzivi nanjo so bili izjemni, prav tako je odlično uspela predstavitev izdaje v Društvu slovenskih pisateljev, na kateri je nastopila Jadranka Juras, udeležila pa se je je tudi ambasadorka projekta Manca Košir. »Končno imamo tudi Slovenci svoje lahko branje za odrasle, ki težkega ne zmorejo. Čeprav redna bralka zadnjega sem Cvetje in ogenj prebrala na dih in z užitkom. Ker ima knjižica vse, kar si želi mlado srce: romantično ljubezensko zgodbo, konkreten opis oseb, preproste dialoge, zaplet in srečen razplet,« je povedala Koširjeva.



Kermaunerjeva nam je zaupala, da je bilo pisanje romana Cvetje in ogenj za njo velik izziv. »Pisanje je metaforika, uporaba raznih tropov... Tukaj pa je bilo treba to zmanjšati, vse skupaj je moralo biti napisano zelo stvarno, hkrati pa sem morala paziti, da ne bi postalo dolgočasno kot kakšen učbenik. To je bil izziv. Tatjana Knapp pravi: lahko branje, težko pisanje. Lahko vam zaupam, da smo že napisali nadaljevanje romana v zbirki Julija in Peter. Naslov naslednje knjige bo Moda in neroda. V njej so isti junaki. Z njimi bomo naredili vso serijo, spopadali se bodo z različnimi življenjskimi situacijami, kot so poroke, otroci in podobno.«

Pri pisanju so sodelovali



Lilijana Bogdanič, Dragica Fermevc, Irena Jurič, Nevenka Kos, Miran Kotnik, Bernarda Majdič, Eva Mikeln, Aleš Nikolič, Tomaž Ozimic, Simona Polajšer, Kristjan Poljšak, Bojan Pongrac, Boštjan Perglav, Aleks Poščič, Sanja Repnik, Domen Rudl, Janez Strmec, Simon Špegel, Bojan Tovornik, Poldi Vajdl, Bojana Viderman in Sabina Zirenstein. Mentorice so bile Saša Fužir, Mojca Močivnik in Tatjana Knapp.