Kupujete vinjeto? Razkrivamo, kako do cenejše

LJUBLJANA – Pred nami je konec koledarskega leta, in čeprav imamo za nakup nove letne vinjete za leto 2018 pred sabo še mesec časa, se pogosto znajdejo prav vinjete v Božičkovi vreči z darili. Veljavnost letne vinjete za leto 2017 poteče 31. januarja 2018, veljavnost letne vinjete za leto 2018 pa se je začela že z decembrom. Pred nakupom si v poplavi ponudb, akcij in najrazličnejših ugodnosti izplača vzeti nekaj trenutkov in pregledati, kako in kje najugodneje priti do vinjete.

Da pa vseeno ne boste preveč časa zapravili za listanje reklamnih letakov, smo v uredništvu Slovenskih novic preverili, kakšna je trenutna ponudba. Če smo kakšno izpustili, nas lahko na to opozorite prek obrazca, ki je pripet na koncu članka.

Redna cena za letno vinjeto za osebna vozila razred 2A je 110 evrov, za cestninski razred 2B pa 220 evrov.

– Člani Tuš kluba si lahko do 14. 2. 2018 priskrbite eno letno vinjeto za samo 99 €. Od 1. decembra 2017 do 31. januarja 2018 si lahko z zbranimi nakupi, pri katerih predložite Tuš klub kartico, v trgovinah in franšizah Tuš v skupni vrednosti nad 380 € pridobite eno letno vinjeto za cestninski razred 2A za samo 99 €. Nakup vinjet po redni ceni v Tušu sicer ni mogoč, dodajajo na spletni strani.

Nakup letne vinjete za leto 2018 (cestninski razred 2A) je možen pri blagajni v: Tuš hipermarketih Planet Celje, Planet Kranj, Planet Koper, Planet Maribor, Murska Sobota (Bakovska ul.), Planet Novo mesto, Ljubljana BTC, Ptuj (Puhova), Sežana, Tuš supermarketih Ilirska Bistrica, Jesenice, Logatec, Kočevje, Krško, Slovenska Bistrica, Velenje ali Tuš marketih Črnomelj, Ivančna Gorica, Trbovlje, Slovenj Gradec.

V znesek nakupa za nakup ene letne vinjete za 99 € se vrednost nakupa cigaret, tobaka in tobačnih izdelkov ter plačilo položnic ne upošteva. Na nakup letne vinjete se D*NAR in drugi popusti ter kuponi ugodnosti ne obračunajo. Vinjeto lahko plačate tudi z D*NAR-jem s Tuš klub kartice (delno ali v celoti).

– Akcija letna vinjeta za 1 evro za leto 2018 velja v Lesnini pri nakupu nad 1500 € za obstoječe in nove imetnike XXXL card. Velja za avtoceste in hitre ceste v upravljanju Darsa za vsa bivalna vozila in motorna vozila, katerih višina nad prvo osjo znaša do 1,3 m in največja dovoljena masa ne presega 3,5 t, s priklopnikom ali brez.

– Ugodnost lahko pridobite tudi sklenitvijo avtomobilskega zavarovanja pri Zavarovalnici Triglav in nakupom letne vinjeto na Petrolu. Pridobite lahko do 30 evrov brezplačnega goriva. Vsi, ki ste ali boste postali odjemalci Petrol Elektrike, pa lahko v tej akciji pridobite še do 30 evrov brezplačnega goriva. Skupaj torej do 60 evrov brezplačnega goriva. Če boste avtomobilsko zavarovanje sklepali med 1. 12. 2017 in 31. 1. 2018 potem kupite letno vinjeto na Petrolu do 15. 2. 2018 in si tako pridobite dobroimetje za 15 EUR (pri obnovi zavarovanja) oz. 30 EUR (za novo zavarovanje) brezplačnega goriva pri Petrolu. Dobroimetje vam bodo zapisali na Petrol klub kartico. Če Petrol klub kartice nimate, vam bodo izpolnjen pogoj zapisali na posebno akcijsko kartico za brezplačno gorivo. Poleg ugodnosti brezplačnega goriva boste na kartico prejeli tudi zapis ugodnosti za 70 % popusta na eno pranje avtomobila v avtomatski avtopralnici na Petrolu. Ugodnost lahko pridobite tudi, če se boste za nakup vinjete in sklenitev zavarovanja odločili kasneje. Če ste letno vinjeto kupili do 15. 2. 2018 in boste avtomobilsko zavarovanje sklepali med 1. 2. 2018 in 30. 11. 2018, boste po obeh izpolnjenih pogojih prejeli dobroimetje za 15 EUR (pri obnovi zavarovanja) oz. 30 EUR (za novo zavarovanje) brezplačnega goriva pri Petrolu.

– Akcijo za svoje naročnike ima tudi AMZS, ki tiste, ki plačujejo članarino prek e-računa in trajnika, nagradijo s šestimi evri, ki jih lahko izkoristijo pri nakupu celoletne vinjete. Še dodatnih šest evrov pa podarijo imetnikom Diners Club AMZS kartice, kar pomeni, da lahko vinjeto na na AMZS dobijo za 12 evrov ceneje. Dodajajo še, da akcija ne velja za članstvo Brez vozila.

– Če razmišljate o menjavi mobilnega telefona in mobilnega paketa bo za vas gotovo zanimiva Telemachova ponudba. V svoji ponudbi imajo paket VEČ, v okviru katerega vam ob vezavi za 24 mesecev podarijo letno vinjeto.

– Imetniki Mercator Pike lahko ob nakupu vinjete izkoristijo zbrane bonitetne pike v celoti ali delno. Dodajajo pa, da drugače od minulih let, letos nakup na obroke ni možen, ob nakupu vinjete pa v letos v Mercatorju ne boste prejeli niti bonitetnih pik.

Pomembno: v članku smo omenili le ponudbe, ki so bile izbrane uredniško (objava ni plačana) in pridejo v poštev za naše širše bralstvo. Akcij trgovcev, kjer vinjeto ponujajo v okviru nagradnih iger ali podobnih akcij, namenoma nismo vključili.

Ste tudi vi zasledili kakšno akcijo ali ugodno ponudbo vinjet? Opozorite nas prek spodnjega obrazca.