Kupili na dražbi, zdaj hočejo od Jankovića denar

LJUBLJANA – Čeprav se je že zdelo, da je tožarjenja med Mestno občino Ljubljano (MOL) in podjetjem Tritonis konec, očitno ni tako. Tokrat se je zadeva obrnila in je MOL vložil tožbo proti Tritonisu.

Se sprenevedajo?

Razlog za novo tožbo je vračilo kupnine za zemljišče na Vojkovi, ki ga je Tritonis na javni dražbi od MOL kupil leta 2009. Že pred časom je namreč sodišče odločilo, da je pogodba med strankama nična, saj se je izkazalo, da zemljišči, ki ju je MOL za dober milijon prodal Tritonisu, pripadata objektoma na Vojkovi 59 in 61. MOL bi tako moral vrniti kupnino podjetju, Tritonis pa kupljeno vrniti MOL, a je nastala težava, saj je na teh zemljiščih vknjiženih več hipotek in zemljiških dolgov.

Odvetnica Tritonisa Tadeja Žibert je vztrajala, da je predmetna tožba napačna, da je vrnitev nepremičnine možna ne glede na vpisana bremena. Podala je predlog, da se pri Sberbanku, naslednici Volksbanka, naredijo poizvedbe, ali ima Tritonis pri njih še kaj terjatev. Na vprašanje sodnice, ali tega sami ne vedo, je odgovorila, da oni vztrajajo, da dolgov ni in da so vsi poplačani.

Povsem drugačno sliko pa kaže vpogled v zemljiško knjigo, ki prikazuje vknjiženih več hipotek in zemljiški dolg.

Od MOL terjajo vračilo, sami pa ne bi vrnili

Odvetnica MOL Ines Najvirt iz odvetniške družbe Čeferin je dejala, da so navedbe tožene stranke, da ni predložila dokazil, ki bi bila njej v korist, čisto sprenevedanje. »Večkrat sem prek telefona in elektronske pošte skušala stopiti z njimi v stik, a neuspešno. Če so nepremičnine neobremenjene oziroma je tožena stranka poravnala obveznosti, s katerimi je nepremičnine obremenila, je zadeva preprosta,« je dejala Najvirtova in dodala, da je tožena stranka to zatrjevala že med drugim postopkom, a se je izkazalo, da njihove navedbe ne držijo. »Nedopustno je, da bi na podlagi odločitve sodišča samo ena stran vrnila, kar je po pogodbi prejela, druga pa bi bila s tem neposredno obogatena,« je dejala.

Sodnica Helena Miklavčič je Najvirtovo vprašala, ali je MOL že vsaj poskušal vpisati lastninsko pravico v zemljiško knjigo in uvesti stanje, kot je bilo pred prenosom, a je odvrnila, da ne, saj da so nepremičnine obremenjene. »Glede na stanje ni sporno, da je bil v trenutku hipotekarnega vpisa posojilodajalec dobroveren.« Dodala je še, da ne razume, zakaj preprosto ne predložijo potrdil, ki bi podkrepila njihove navedbe, da so dolgovi do banke poravnani.