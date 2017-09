Kupila stanovanje, lastnika pa nista

METLIKA – »Pred desetimi leti sva s partnerjem Marinom Maršičem od KZ Metlika kupila stanovanje v hiši dvojčku, a šele pozneje sva izvedela, da gre za objekt brez urejenih papirjev. Da sva plačala kupnino, sva najela kredit, ki ga bova plačevala še štiri leta, a v zemljiški knjigi se ne moreva vpisati kot lastnika,« razočarano začne svojo zgodbo pripovedovati Nada Mihalič iz Metlike in se spomni let, ko je njen partner še delal pri podjetniku.

Takrat sta Nada in Marino stanovala na Suhorju, najemnina je bila visoka, zato sta spremljala ponudbo nepremičnin na trgu. »Obrtnik je bil partnerju dolžan precej denarja, čeprav mu je potem delovno in socialno sodišče priznalo le 2500 evrov. Bivši delodajalec se je začel sam dogovarjati z banko in direktorjem KZ Metlika Jožetom Cajnarjem, saj je zadruga prodajala stanovanje v montažni hiši na Mestnem logu, kjer so prej živeli obrtnikovi sorodniki. Lokacija nama je bila všeč, ker pa je bil partner kreditno nesposoben, saj mu je podjetnik na plačilnih listah prikazoval nižjo plačo, zato je bil tudi na pogojno kazen obsojen na sodišču, nama je celo uredil kredit na banki. Partner ni dobil stanovanjskega kredita, ampak gotovinskega. Očitno so že takrat vedeli, da stavba nima urejenih vseh papirjev, bova pa kredit dobro plačala; banka nama je odobrila 26.400 evrov, vrniti jih bova morala 39.000,« je nadaljevala Nada.

