Kupce čebulic imajo za norca?

METLIKA – Kaj storiti s pismom, na katerem je z velikimi črkami zapisano, da samo na nas že pet mesecev čaka ekskluzivni paket z vrhunsko elektronsko napravo, vredno 899 evrov? Če kupec ne prebere pozorno zapisanega na pošiljki, bo čez nekaj dni res nestrpno pričakoval poštarja z velikim paketom. Ta sicer pride, a je razočaranje lahko veliko.



»Ne velik televizor, pač pa obesek z logotipom proizvajalca televizorjev sem dobil v paketu z naročenimi čebulicami rož. Mislim, da bi moral nekdo v naši državi takšnemu zavajajočemu oglaševanju narediti konec! Ko sem imel enkrat tega zavajanja dovolj, sem klical na Bakker in dobil le odgovor, naj pozorno preberem navodila nagradne igre,« je dejal Marijan Flerin iz Gornjega Suhorja pri Metliki. Pove, da podjetje pozna že iz Nemčije, kjer je živel in delal skoraj štiri desetletja, a tam so bile zadeve bolj strogo nadzirane. »Takšne nagrade, kot jih obljubljajo v pismih, te seveda potegnejo, čeprav se zavedam, da bi bil, če bi dobil le desetino tistega, kar ti ponujajo, milijonar,« se nasmehne sogovornik, medtem ko na kup daje darilca, ki jih je dobil s kupljenim blagom. »Obljubljajo super darila, tako imenovana darila presenečenja, potem pa dobiš kaj ničvrednega. Dobesedno se delajo norca iz ljudi,« je dodal Flerin, ki pri Bakkerju rad kaj naroči, sploh če v katalogih vidi kaj lepega.

