Kulturni Martin

Te dni zalivamo martinovo. Gre za enega najdaljših dni v letu. Uradno sicer traja natanko 24 ur – zadnje minute so mu odbile opolnoči – a so ga zlasti Štajerci, Dolenjci, Brici, tudi Pomurci in še kdo nategnili na vsaj dva vikenda. Pričujoči je vrhunec, ob katerem si bodo roke med štetjem zaslužka enako zadovoljno meli vinarji, birti in policisti.



Dvema je doslej uspelo spremeniti vodo v vino: Kristusu v Kani galilejski in svetniku Martinu. Le da slednji za razliko od Jezusa to počne slehernega 11. novembra v letu. Tudi zato se je včeraj, enajstega enajstega, trkalo in srkalo kot za stavo; ponekod še natanko ob enajsti uri in enajst minut. Iz štirih enic sestavljenemu datumu so pač nekateri dodali še enako sestavljeni čas. Kdo ve, zakaj; nemara, ker so jim enice preprosto všeč, bržkone še iz šolskih časov. Ni pa odveč ob tem razkriti, da numerologija podvojene enice označuje kot število norcev. A le kaj drugega je praznik vina v deželici pod Alpami?! Vsaj doslej je sleherni Martinov vikend potrdil, da ima v svojem vsakodnevnem sklepnem dejanju opraviti prav z norci. Ko se IQ meri s promili. Bo letošnji prva izjema?

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«