Kuhinjski strop za las zgrešil vnukinjo

AJDOVŠČINA – »Sama sem bila v hiši, ko je zagrmelo. Bilo je grozljivo,« pravi Judita Bratina s Stomaža 8 pri Ajdovščini, ko se spomni srede zvečer. Takrat je na kuhinjska tla zgrmelo več kvadratih metrov kuhinjskega stropa. Nihče noče razmišljati o tem, kaj bi bilo, če bi bil kdo v kuhinji, oziroma o tem, kakšno srečo so imeli, saj je bila njena triletna vnukinja v kuhinji le nekaj minut prej!



S stropa ni padel le omet, temveč so na tla zgrmeli tudi deli elementov montažne plošče, ki so jih vgradili pri obnovi hiše pred 15 leti. »To, da je na tla zgrmel del plošče, dokazuje, da ni bila napaka v gradnji, ampak je nanjo delovala izredno močna sila, ki jo je stisnila – plaz,« razloži Boštjan Bratina. Za njihovo hišo oziroma za tremi hišami in gospodarskim poslopjem že skorajda dve desetletji počasi polzi plaz. Domačini to vidijo na stavbah, prepredenih z razpokami, ki nastajajo in se širijo, spreminja pa se tudi njihova okolica: počasi se v zemljo pogrezajo betonski podporni zidovi, tako da ima nekoč raven zid že lep naklon. Spet drugi popustijo in se podrejo... »Pred 50 leti je bila cesta v isti ravnini kot njivica, pa poglejte zdaj,« pravi Judita Bratina in pokaže pod hišo, kjer je med cesto in stavbo občutna višinska razlika. Tudi asfalt na cesti, ki pelje k njim in je bil položen pred vsega desetimi leti, je ob strani že dodobra razpokan.

