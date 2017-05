Kuhali so divjačinski golaž

V teh prazničnih dnevih so turistični delavci Zdravilišča Radenci v radenskem parku pripravili že 6. tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža. Priskrbeli so vse osnovne sestavine, predvsem divjačinsko meso in čebulo, preostale dodatke pa so si lahko prinesli tekmovalci sami, bodisi poklicni bodisi ljubiteljski kuharji – bilo jih je za devet ekip, po večini iz Prlekije in Prekmurja. Ob vseh odličnih jedeh je imela največ dela ocenjevalna komisija, sestavljena iz vrhunskih strokovnjakov, predsednice Zdenke Mesarič (strokovne učiteljice na SŠGT Radenci), Danila Kozarja, vodje kuhinje v hotelu Termal in bazenskem kompleksu Terme 3000, ter Boštjana Rožanca, ta je vodja kuhinje v Zdravilišču Radenci. Naposled je izbrala tri najboljše.



Slavil je divjačinski golaž, ki ga je skuhala ekipa Term 3000 Moravske Toplice v sestavi Renato Rac in Evgen Mlinarič. Drugo mesto je osvojila ekipa Team Slavinec Boreci (Viktor, Milan, 11-letna Maša ter devetletni Vito Slavinec), tretji pa so bili Petanjski butalci (Jožef Ranko, Robert Šeruga in Bernarda Kerec).



Po kakšnem receptu že je divjačinski golaž kuhala večina ekip? Nujne so bile seveda naslednje sestavine: 3 kg divjačine, 2 kg čebule, 4 stroki česna, večji korenček, 200 g zelene, 300 g paradižnika, 2 dl olja, 3 žlice moke, 5 dl rdečega vina, 1 žlica brusničnega džema, voda za zalivanje, lovor, rožmarin, brinove jagode, timijan, mleta rdeča paprika, sol, poper, sesekljan peteršilj in po želji – pekoči feferoni.



Najprej so sesekljano čebulo prepražili in dodali na kocke narezano meso in zelenjavo. Vse skupaj so začinili, prepražili ter pridali sesekljan česen in rdečo papriko. Vse to so zalili z vodo in kuhali do mehkega. Tedaj so dodali še sesekljan in olupljen paradižnik. Približno 10 minut pred koncem kuhanja so zalili še z rdečim vinom, dodali brusnice in vse skupaj zgostili z moko. Tik pred serviranjem so potresli še s sesekljanim peteršiljem. Nekateri so zraven ponudili kruhove cmoke s suhimi slivami, drugi pečeno ali z ocvirki zabeljeno polento.