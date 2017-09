Kučan poziva k dialogu

BARCELONA – Pred nedeljskim referendumom o neodvisnosti Katalonije iz tujine prihajajo številni odzivi na ravnanje španskih oblasti, ki želijo na vsak način preprečiti glasovanje. Oglasil se je tudi bivši slovenski predsednik Milan Kučan, ki je v pismu pozval k opustitvi uporabe sile in grožnje z vojaškim posredovanjem.

»Težko je v današnji Evropi sprejeti nasilje in celo grožnjo z orožjem, s katerima se poskuša preprečiti Kataloncem, da uveljavijo naravno pravico naroda do samoodločbe,« je zapisal Kučan. Kot je poudaril, mu izkušnja, ki jo ima kot nekdanji predsednik predsedstva Slovenije, ko se je ta v okviru Jugoslavije odločala za samostojnost, nalaga dolžnost, da pozove k opustitvi uporabe sile in grožnje z vojaškim posredovanjem. Nasilje po njegovem mnenju ne vodi do razumnih odločitev.

Kot je še poudaril, oblasti v Madridu in Barceloni čakajo zahtevni pogovori o sobivanju, ne glede na referendum, zato upa, da bosta prevladala razum in govorica argumentov pred govorico moči in nasilja. »To mora biti tudi v interesu Evrope, njenega miru in stabilnosti,« je sklenil.

S pozivom španskim oblastem, naj ustavijo represijo v Kataloniji, so se oglasili tudi številni drugi poslanci Evropskega parlamenta, poslanci parlamentov različnih evropskih držav, politične stranke in predstavniki lokalnih oblasti in mest.

Katalonski referendum bo spremljalo več deset mednarodnih opazovalcev

Gre za člane sedanjih in nekdanjih vlad, parlamentov in Evropskega parlamenta, njihovih imen pa v Barceloni iz previdnosti za zdaj niso objavili. Skupino mednarodnih opazovalcev vodi tudi nekdanji slovenski zunanji minister Dimitrij Rupel, o čemer je sprva poročal Večer, nato pa potrdil tudi sam Rupel.

Kot je iz Barcelone dejal za Pop TV, imamo Slovenci podobno izkušnjo kot Katalonci. »Če kdo zasluži samostojnost in samoodločbo, so to Katalonci. So najbolj razviti del Španije, nikogar ne ogrožajo, so narod, star stoletja,« je dejal. Katalonske oblasti pa poziva, naj ne hitijo z razglasitvijo neodvisnosti v 48 urah, temveč referendum izkoristijo kot osnovo za trda pogajanja z Madridom.