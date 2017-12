Kučan ogroža dobre odnose s Španijo? Ponovno poziva k dialogu s Katalonijo

LJUBLJANA – Bivši predsednik republike Milan Kučan je v pismu španskemu veleposlaniku v Sloveniji Joseju Luisu de la Peñi Španijo pozval k dialogu s Katalonijo. Kot je ob tem poudaril, ima španska vlada pod vodstvom Mariana Rajoya po izidu nedavnih regionalnih volitev v Kataloniji sijajno priložnost, da dokaže in potrdi svojo demokratičnost. »Ne s policijskim nasiljem, ne s kriminaliziranjem političnih nasprotnikov, ne z zapori in ne s sodišči, temveč z dialogom. Z dialogom tudi o vprašanjih, zaradi katerih veliko Kataloncev v Španiji ne prepoznava države, ki je prijazna do njihove nacionalne identitete in prihodnosti,« je v odgovoru na zapis španskega veleposlanika, ki je bil nedavno objavljen v nekaterih slovenskih medijih, še zapisal bivši slovenski predsednik, ki velja za enega največjih zagovornikov pravice Kataloncev do samoodločbe med slovenskimi politiki.

Ob tem je še izrazil prepričanje, da v Sloveniji ni človeka, ki se ne bi z veliko spoštljivostjo spominjal zglednega prehoda Španije iz obdobja Francove diktature v demokracijo, na katerega ga v pismu opozarja veleposlanik. »Vendar moram ob tem povedati, da nihče, ne človek ne nobena država nimata licence demokratičnosti, ki bi veljala enkrat za vselej. Tudi Slovenija ne. Demokratičnost je treba dokazovati in jo potrjevati vselej na novo, ob vsakem dogodku in v vsakokratnih novih okoliščinah, ki jih prinaša razvoj. O demokratičnosti tudi ne govorijo toliko statistični podatki, na katere me napotujete, ampak predvsem dejanja oblastnih organov. Naj vas spomnim, demokracija se vselej dokazuje v odnosu do tistega, ki misli drugače,« je v zadnjem odgovoru veleposlaniku zapisal Kučan.

Španski veleposlanik je nedavno v pismu, ki so ga objavili nekateri slovenski mediji, odgovoril na predhodno pismo Kučana, v katerem je ta veleposlanika seznanil s povzetkom okrogle mize o razmerah v Kataloniji. To je sredi meseca pripravil Forum 21, društvo, ki mu Kučan predseduje. Španski veleposlanik je v pismu kritiziral bivšega predsednika in mu očital, da z njegovim odnosom do Katalonije ogroža dobre odnose med Slovenijo in Španijo.