Krvodajalcu Amorju smo našli dom!

NOVO MESTO – Nedolgo tega je do nas prišla zgodba o sedemletnem pasjem krvodajalcu, ki že pet let čaka na nov dom v zagrebškem zavetišču za zapuščene živali. Zgodba o kosmatincu, ki je pomagal svojim vrstnikom in za katerega so se zavzeli še slovenski zaščitniki živali, se je dotaknila tudi Slovenskih novic. Da bo Amorjeva zgodba pritegnila ljudi, najbrž ni bilo dvomiti. Da bo odziv tako velik, pa, po pravici rečeno, ni slutil nihče. Čeprav je bil višek poletne počitniške sezone in peklenska vročina, so telefoni pridno brneli. Ljudje so klicali in se zanimali zanj od povsod, samo na facebooku je bilo menda več kot 700 delitev članka o iskanju novega doma za prijaznega kosmatinca. Poletni meseci sicer pač niso najodzivnejši čas za zanimanje za posvojitve, a smo upali, da se bodo ljudje vendarle zganili. In so se res!

Prevelik za naročje

»Klicev je bilo res manj, kot bi jih bilo sicer, a vendar precej. Krog primernih interesentov se je sicer zaradi specifičnih pogojev za posvojitev – žal tudi zato, ker je večina klicateljev mislila, da je pes manjše rasti, primeren za stanovanje in za v naročje – zmanjšal.



Ni mu bilo lahko, rešil pa je življenje šestim svojim vrstnikom in prav je, da se je na koncu sreča nasmehnila tudi njemu.

Amor pa je srednje velik kuža, ki ima tudi pripadajoče kilograme. Ljudi je verjetno zapeljala njegova fotografija, saj iz nje ni bilo mogoče sklepati, kako velik je. Poleg tega smo zanj iskali dom, kjer bi bil lahko v stanovanju in zunaj,« pripoveduje aktivistka Mojca Gričar. Del zgodbe o Amorju, preden je prišel v nov dom, nam je povedala tudi Ksenija Balta Marosević, aktivistka na Hrvaškem: »V zavetišče je prišel po tem, ko je bil najden na ulici brez čipa. Na oglase se ni javil nihče, nihče ga ni pogrešal. Leta 2014 sem začela sodelovati v zavetišču in takrat je že bil tam. Že takrat je bil tak, kakršen je še danes. Res čudovit in ljubezniv kuža, ki ga človek takoj vzljubi. Na spletni strani zavetišča je bil ves čas oglaševan, a ni in ni imel sreče, čeprav je bil celo krvodajalec. Na Hrvaškem se, kot kaže praksa, iz neznanega razloga zelo težko oddaja pse črne ali bele barve. Pred dvema letoma sem ga začela oglaševati tudi na svoji strani in našel se je par, ki ga je posvojil. Leto dni je bil pri njih, potem pa zaradi socialne stiske niso več mogli skrbeti zanj in so ga vrnili v zavetišče. Po vrnitvi so se pojavile zdravstvene težave. Dobil je vnetje ušes in probleme s kožo. Zaradi stresa, ki se je začel kazati, smo ga pred več meseci začasno premestili v prehodni dom k enemu od prostovoljcev, ki v podobnih primerih ali zaradi prenapolnjenosti pomagajo skrbeti za pse."

Nova družina in cimri

Kako bi bilo z Amorjem naprej, je seveda težko ugibati, je pa njegova zgodba prišla do našega časopisa. V množici tistih, ki so klicali in prišli v poštev kot primerni posvojitelji, je bil tudi Miro Kojič iz Novega mesta. Po pogovoru so ga aktivisti obiskali in padla je odločitev. »Nismo veliko pomišljali, da bi mu ponudili dom, predvsem zaradi opisa njegovega življenja. Mislim, da si zasluži spet kaj lepega. Ne vem, ali smo povsem vedeli, v kaj se spuščamo, dokler se nismo videli. Malo večji je, zato nas je malce presenetilo, kako rad se crklja. S prijateljem sva se odpeljala ponj, ko smo se predhodno dogovorili in je bilo sklenjeno, da ga posvojimo,« pravi Miro. Poleg nove družine je dobil tri cimre. Kojičevi imajo namreč muce, kar je malce težava, a kaže, da bo čas uredil stvari, kot je treba. »Zelo veliko je zunaj, skupaj z nami, drugače pa je v hiši. Privezan ni, razen seveda na povodcu na sprehodih, kar je obvezno. Naš prvi stik je bil neverjeten, kot bi se poznali že vse življenje. Uči se zelo hitro in nas kar uboga. Sprva je bil kljub navdušenju nad vožnjo v avtu malce nemiren. Občutek smo imeli, da se je bal, kam bo spet šel. Ko smo se vračali, pa se je umiril, ker je dojel, da gre nazaj domov,« doda Miro.

5 let je Amor čakal na nov dom.



Poleg Kojičevih in Amorja so nadvse veseli aktivisti, ki so si prizadevali zanj. »Ko smo se srečali, je hitro postalo jasno, da so prava družina za Amorja in da mu bo lepo. Glede tega, da je tečen, ker mu nikoli ni dovolj božanja, pa se bodo morali dogovoriti sami. Brez pretiravanja lahko o njem govorim samo v superlativih. Vesela sem, da je bil Amor del mojega dela in življenja in ostal mi bo v lepem spominu kot moj mali heroj. Ni mu bilo lahko, rešil pa je življenje šestim svojim vrstnikom in prav je, da se je na koncu sreča nasmehnila tudi njemu. Vesela sem tudi, da so Kojičevi dobili še enega prijatelja,« sklene Ksenija Balta Marosević.