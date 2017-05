Krvava nedelja v Jurovskem Dolu

V nedeljo, 7. junija 1992, so se vaščani skoraj polnoštevilno zbrali pred cerkvijo. Tistega dne je imel predsedniški kandidat za seboj že dva nastopa; v Cerkvenjaku in Voličini. Popoldne ob 18. uri je začel svoj poslednji govor.



Ob 18.45 je počil strel. Morda dva, so pozneje govorili. Prišel je iz lovske karabinke, a tudi o orožju so krožili dvomi, češ, morda pa je bila vojaška puška. Ivan Kramberger je padel, množica je onemela. V nekaj minutah je bilo vsega konec. Novica, ki je obkrožila Slovenijo, je odjeknila kot bomba.



Potem ko je Kramberger obležal na tleh in kmalu zatem izdihnil, je na kraj zločina prispela policija. Zelo hitro so ugotovili, od kod bi lahko priletela krogla – ali iz opuščene Roškarjeve ali iz sosednje Rotarjeve hiše. Domačini so vedeli, da ima tudi ključe Roškarjeve hiše Peter Rotar, zato so policiste napotili k njemu. Ob 20. uri so že prijeli domnevnega storilca, močno vinjenega domačina, 42-letnega Petra Rotarja.



