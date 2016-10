Okus topline kruha iz pekovske peči sem spoznal že v vrtcu. Ko smo gonili poni bicikle, smo nekajkrat na teden vstopili v prostor, ki je vsakič mamljivo dišeče objel mularijo lačnih želodčkov in strganih hlač. Do konca srednješolske dobe me je spremljal, saj sem tudi že skoraj polnoleten hodil v to isto pekarno po malico. Četrt kile kruha, prerezanega na pol, in deset dekagramov dravske salame. Da o tem, ko smo se pubertetniško začeli smukati v nočnih urah od punce do punce in smo potem pod polno luno trkali na okno, ki ga je odprl pek z velikimi očali, ne govorim. Vedno je bilo nekaj že pečenega, če ne drugega pa domače, iz trdne moke in precej soli napravljene žemlje. Vsaka je bila izdelana ročno. Dišeče pekarne, ki jo je imela družina skoraj stoletje, ni. Konkurence veletrgovske ponudbe kruha ni zmogla. Stoječ v velemarketu pred ogoromnim pultom sem pasel pogled po stotini vrst kruha, žemelj, čabat, kajzeric in kifeljčkov na bližnjih policah.

