Krožišča postajajo razstavišča

LJUBLJANA – Rondoji, za katere smo pri nas skovali kar lepo besedo krožišče, postajajo vse bolj koristni pri urejanju prometa. Največkrat nadomeščajo semaforje v klasičnih križiščih in skrbijo za pretočnejši promet. Eugene Henard je bil prvi, ki je krožno pretakanje prometa kot rešitev za gost promet v središču velikih mest predlagal že davnega leta 1903.



Njegovo zamisel so v praksi prvič uporabili leta 1905, ko so v New Yorku zgradili krožišče Columbus Circle. Dve leti pozneje je prvo dobil Pariz. Še danes stoji na Trgu Charlesa de Gaulla, vanj so povezali 12 cest in velja celo za eno turistično najzanimivejših na svetu. Krona vseh je seveda Slavolok zmage. Krožišča so začeli takoj zatem graditi drugod, tudi pri nas. Morda je najbolj nenavadno večpasovno in semaforizirano v Tomačevem.



Krožišča postajajo prav posebna razstavišča, ki na različne načine opozarjajo na zanimivosti določenih mest oziroma okolij. Harmoniko, klaviaturo in marelo najdemo v Lescah, tableto in pletenko v Novem mestu, vrč z vodo v Šmarjeti, mamuta na Kokrici pri Kranju, še povsem sveža pridobitev pa prihaja iz Sevnice. Tu so ob 130-letnici delovanja Kopitarne Sevnica v novem krožišču pri mostu čez Savo v Šmarju postavili zelo veliko posebno leseno kopito, narejeno iz topolovega lesa. Izdelal ga je domačin Božo Senica, zaposlen kot modelar v Kopitarni, dolgo je 250 cm, široko 80 cm in visoko 125 cm. Za izdelavo je bilo porabljenega 1,8 kubičnega metra lesa, 17 kg lepila in 700 vijakov, njegova številka pa je 380. Izdelava kopita, ki je v celoti obdelano ročno, je trajala en mesec.

