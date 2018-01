Krmila je golobe, kavsnil je pa direktor

ŠKOFJA LOKA – Ines Clara Baumann živi v pritličju stolpnice v škofjeloškem naselju Podlubnik. Je ljubiteljica živali, zato je tudi to zimo pod smreko, h kateri je obrnjeno njeno kuhinjsko okno, natrosila nekaj hrane za ptice. In tu so se začele težave. Njeno početje je opazil hišnik oziroma predsednik etažnih lastnikov, ki je o krmljenju golobov v Podlubniku poročal naprej. Tako je v začetku tega tedna Ines Clara Baumann dobila dopis škofjeloškega podjetja za upravljanje nepremičnin SPO. »To zame niti ni dopis. To je amatersko napisano grozilno pismo,« je ogorčena sogovornica.



Pripoveduje, da je letos pozimi, kot tudi pretekla leta, nasula nekaj hrane za ptice pod smreko, ki raste tik ob stolpnici: »Ptičjo hrano nasujem zvečer in zjutraj, nekako ob pol osmih priletijo golobi. Pod smreko se zadržijo kvečjemu tri minute, nato odletijo. Ničesar ne onesnažujem, za golobi ne ostanejo nikakršni iztrebki. Ne vem in ne razumem, zakaj bi krmljenje ptic koga motilo,« pravi Ines Clara Baumann.

Vse do začetka tega tedna opisano početje očitno res ni motilo nikogar, nato pa je v ponedeljek do sogovornice pristopil predsednik etažnih lastnikov. »Dejal je, da tega ne smem početi. Priznam, nazaj sem mu povedala, kar mu je šlo, in uporabila kar nekaj krepkih. Poleg hišnika je bil zraven še njegov pomočnik. Ko bi videli, kako je skočil – kot nekakšen paparac! Fotografiral je hrano, ki je bila pod smreko, kot da bi beležil kraj ne vem kakšnega kaznivega dejanja. Še isti dan mi je direktor SPO napisal pismo, za katero ocenjujem, da je pretirano,« opiše Baumannova pot, ki je pripeljala do dopisa.



Vanj je Robert Novljan, direktor škofjeloškega podjetja za upravljanje nepremičnin SPO, zapisal, da so jih prebivalci Podlubnika obvestili o odlaganju ostankov »hrane pod drevo na zelenico z namenom, da hranite golobe in druge živali. Opozarjamo vas, da odlaganje smeti na takšen način ni dovoljeno. Ostanki hrane se odlagajo v biološke (rjave) kante, in ne po zelenici.« Dopis je končal z lepimi pozdravi, pred tem pa zapisal še: »Opozarjam vas, da takšno ravnanje takoj prenehate.«



200 evrov je globa zaradi krmljenja golobov.

Na naše vprašanje, zakaj je početje ljubiteljice živali sporno in prepovedano, je direktor SPO uvodoma pojasnil, da »govorimo o golobih, ki jih prav pogosto radi imenujemo tudi leteče podgane«. Poleg tega, je dodal Robert Novljan, strokovna javnost meni, »da hranjenje prostoživečih živali ni potrebno in praviloma tudi ni priporočljivo, saj s tem izboljšujemo razmere, v katerih je živalim omogočeno razmnoževanje in posledično večanje njihovega števila. Dejstvo je, da so mačke in mestni golobi sposobni preživeti v urbanem okolju tudi brez človekove pomoči, saj najdejo način, kako priti do hrane, ne glede na to, ali jim jo daje človek ali ne.« Kot še dodaja, lahko vsak živali krmi »na zasebnem zemljišču, diskretno in v skladu z urejenim okoljem, na odmaknjenem prostoru, kjer nikogar ne ovira«.

Krmljenje prostoživečih živali prepoveduje tudi Odlok o javnem miru v Občini Škofja Loka, ki določa, da »je na vseh javnih površinah prepovedano odlagati hrano oziroma hraniti prostoživeče ali zapuščene živali (npr. golobe, pse, mačke in podobno)«. Občinski redarji lahko vse, ki jih zasačijo pri krmljenju naštetih živali, kaznujejo z 200 evri globe. A, kot je pojasnil Jernej Tavčar, ki na škofjeloški občini skrbi za odnose z javnostmi, redarska služba doslej še »ni izdala nobene globe niti ni prejela nobene prijave, ki bi se nanašala na hranjenje živali«.