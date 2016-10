Krkovič upravičeno sestrelil helikopter

LJUBLJANA – Anton Krkovič je kot poveljnik 30. razvojne skupine Teritorialne obrambe RS skupaj z neugotovljenima strelcema iz te skupine vzel življenji Antonu Mrlaku in Bojanču Sibinovskemu, dejanji pa sta bili storjeni na grozovit in zahrbten način... Zaradi zahteve za preiskavo, ki se začenja s temi besedami in jo je lani vložila vdova po Mrlaku, Emilija, je upokojeni brigadir letos dvakrat obiskal preiskovalni oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča. Najverjetneje pa iz vsega skupaj ne bo nič, saj je tričlanski senat tega sodišča sporočil: »Zahteva oškodovanke kot tožilke za uvedbo preiskave se zavrne.«



Sestrelili svojega človeka?



V boju za »še zadnjo resnico o moževi smrti« je sicer Mrlakova prepričana, da je Krkovič 27. junija 1991 ob 19.19 dvema strelcema, ki sta bila na terasi stolpnice na Trgu republike 3 v Ljubljani, brez pravne podlage in dejanske potrebe zaukazal, naj sestrelita vojaški helikopter gazela z oznakami Jugoslovanske armade. To sta storila, v razbitinah pa je torej umrl tudi njen mož Toni. Kapetan 1. razreda in starejši vodnik Sibinovski sta pred tem vzletela s platoja kasarne JA na Kodeljevem in letela proti Rožni dolini z namenom, da dostavita kruh vojakom JA.

