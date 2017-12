Krkovič hoče od države 600 tisočakov odškodnine

LJUBLJANA – Upokojeni brigadir in nekdanji poveljnik specialne brigade Moris Tone Krkovič je pred nekaj dnevi na ljubljansko okrožno sodišče vložil tožbo proti Republiki Sloveniji. Od države za 298 dni v zaporu zahteva 600.000 evrov in se ne strinja z odškodnino v višini 35.280 evrov, ki mu jo je ponudilo državno pravobranilstvo.

Kazen začel prestajati julija 2014

V tožbi je po poročanju Pop TV zapisal, da so mu bile skozi skoraj desetletje trajajoči proces, zlasti pa z odvzemom osebne svobode, povzročene nepopravljive posledice. Tako zaradi duševnih bolečin, posega v čast in dobro ime, posega v osebnostne pravice, okrnitve svobode in strahu zahteva 600.000 evrov odškodnine v zadevi Patria.

Krkovič, ki je bil obsojen na 22 mesecev zapora, je zaporno kazen začel prestajati julija 2014. Aprila 2015 je ustavno sodišče razveljavilo sodbi prve in druge stopnje ter zadevo vrnilo v ponovno sojenje, Krkovič pa je bil izpuščen iz zapora. Primer Patria je nato po odločitvi okrajnega sodišča zastaral septembra 2015.

Krkovičev odvetnik Jože Hribernik je že oktobra povedal, da je ponujena odškodnina državnega pravobranilstva bistveno prenizka. Kot je dejal, je skoraj žaljivo, da je pravobranilstvo ponudilo tak znesek, ko pa je bil Črnkovič nezakonito v zaporu skoraj 300 dni.

Krkovič, predsednik SDS Janez Janša in prokurist podjetja Rotis Ivan Črnkovič naj bi sicer zaradi nezakonitega zapora od države terjali skupno več kot 15 milijonov evrov. Vsi trije so tudi zavrnili prve poravnalne ponudbe državnega pravobranilstva.