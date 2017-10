Krivolovec pod Ratitovcem počil jelena

ŽELEZNIKI – V Selški dolini že dolgo opažajo, da sem zahajajo krivolovci, o čemer smo že poročali. Pred nekaj dnevi se je za zdaj še neznani ljubitelj nezakonitega lova potikal po Ratitovcu, ki z nekaj več kot 1600 nadmorskih metrov pogleduje na Železnike, in tam ustrelil jelena. Člani tamkajšnje zelene bratovščine so zgroženi in hkrati nemočni, saj se zavedajo, da je dokazovanje tovrstnega početja zelo zahtevno, skorajda nemogoče opravilo.

»Eden od domačinov je pod novim daljnovodom, ki iz Železnikov pelje proti Bohinju, opazil ustreljenega jelena in to sporočil naprej. Koliko časa je jelen ležal tam, preden so ga opazili, bi bilo težko reči, a verjetno ne prav dolgo – morda dan ali dva, saj na njem še ni bilo znakov razpadanja,« je nekaj podrobnosti pojasnil Simon Tolar, starešina Lovske družine Železniki.

Jelena je neznani (krivo)lovec ustrelil na višini približno 1000 nadmorskih metrov, in sicer v bližini vasi Ravne. Kdo ga je imel na muhi, zaradi zahtevnega dokazovanja verjetno ne bo razkrito nikdar, prav tako brez odgovora ostaja vprašanje, zakaj je nekdo streljal na jelena, ga tudi zadel in nato kar pustil ležati sredi gozda. Škofjeloški policisti, ki zdaj zbirajo obvestila o sumu krivolova, bržčas nimajo lahkega dela.

Koliko časa je jelen ležal tam, preden so ga opazili, je težko reči.

Še to: pred skoraj dvema letoma se je krivolovec potikal v neposredni bližini hiš na robu Železnikov. Na robu naselja Jesenovec, kakšnih sto metrov od prvih hiš, se je tudi tisto jutro potikal jelenček. Nato je v zgodnje zimsko jutro zažarel reflektor in iz lovske puške, v žargonu imenovane risanica, je tišino presekal glasen pok. Približno sto kilogramov težek jelen je mrtev obležal le približno 80 metrov od osrednje cestne žile, ki vodi skozi Železnike.