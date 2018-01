Kristian prvi na svetu ozdravljen avtizma?!

TRBOVLJE – Ljudje verjamemo v čudeže. Da ti obstajajo, je prepričana tudi Katja Šergan Božič iz Trbovelj – eden se je zgodil njej. Sin Kristian je namreč, kot trdi in podkrepi z dokazi, ozdravljen avtizma. In naj bi bil prvi na svetu.

Omenjena bolezen se je sicer pojavila po Kristianovem prvem letu.

14.000 evrov je stala prva operacija z izvornimi celicami.

»Sovpadalo je z zakonsko obveznim cepljenjem proti ošpicam, rdečkam in mumpsu, ki ga je otrok prejel ob prvem letu starosti. Dotedanji normalni razvoj je začel vidno nazadovati na vseh področjih. Po napotilu in na podlagi predhodnim preiskav na Norveškem smo uvedli specialno dieto brez glutena, kazeina, soje in sladkorja. Začel je spati, počasi sprejemati novo vrsto hrane, ni bil več tako hiperaktiven, za fiziološke potrebe je začel uporabljati straniščno školjko … Hkrati so bila opravljena tudi testiranja organskih kislin, blata za črevesne infekte in las kot kazalnika povišanja težkih metalov v organizmu, kar so potrjevali tudi redni pregledi pri zdravniku,« pripoveduje Katja. Po dolgih letih klavrne in težke situacije, ki si jo je težko zamisliti – Katja je samohranilka dveh sinov, zadnja leta pa brez službe –, so se stvari začele premikati.



