Kriminalisti v akciji: ne boste verjeli, čigavega šefa preiskujejo

LJUBLJANA – Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) naj bi pri upravi Lekarne Ljubljana opravljali hišne preiskave. 24ur poroča, da naj bi jih zanimale zadeve, povezane z nekdanjim direktorjem Markom Jakličem in lastnikom (med drugim) Radia 1 in Radia Antena Leom Oblakom.

Pri PU Ljubljana smo preverjali, ali na območju Ljubljane potekajo preiskave in pri kom, njihov odgovor pa je bil takšen: »PU Ljubljana jih ne izvaja.« Pri Generalni policijski upravi (GPU) nam je Vesna Drole, pristojna za odnose z mediji, potrdila, da preiskave na območju policijskih uprav Ljubljana in Koper izvaja NPU, usmerja pa jih specializirano državno tožilstvo. Vzrok preiskave so gospodarski kriminal in korupcija, preiskave pa potekajo tako pri pravnih kot tudi pri fizičnih osebah.

Naj spomnimo: Marko Jaklič je bil včasih predsednik uprave Vzajemne, nato pa se je moral zaradi svojega poslovanja zagovarjati pred sodiščem, kjer so ga oprostili. Medijske vsebine je polnil tudi zaradi luksuzne črne gradnje na Polhograjskem, ki pa mu jo je uspelo takole legalizirati.

Oblaka smo skušali priklicati na mobilni telefon, a ima vse klice preusmerjene na številko Damjana Rusa, izvršnega direktorja Infoneta, pod katerega spadajo tudi Oblakove radijske znane radijske postaje. Ta nam je pojasnil, da je Oblak nedosegljiv, nato pa je potrdil, da so mu v preiskavi odvzeli mobilni telefon in da pri njem poteka hišna preiskava. Za kakšne zadeve gre, ni želel komentirati, saj da družba Infonet ni osumljenec.

Je pa Leo Oblak šef številnim znanim Slovencem, najbolj znan je gotovo radijec in občasni televizijski voditelj Denis Avdić.