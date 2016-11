Kriminalisti v akciji nad sestro bančnico in brata gradbenika

LJUBLJANA – Kriminalisti NPU po pisanju portala 24ur.com od jutra izvajajo preiskavo na DUTB. Po njihovih navedbah iščejo dokaze zoper nekdanje vodilne v Probanki, ki naj bi po neuradnih informacijah banko oškodovali za najmanj sedem milijonov evrov. Premoženje likvidirane Probanke je bilo letos skupaj pripojeno DUTB.

Moneta, Medaljon, Klasje in pekarne

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) tako po informacijah 24ur.com zaradi spornih kreditov nekdanje uprave Probanke pod vodstvom Romane Pajenk iščejo poslovno dokumentacijo, ki se nanaša na milijonska posojila nekdanje Probanke družbam Zlata Moneta II, Medaljon, celjskemu Klasju in Pekarnam Ptuj. Po informacijah portala naj bi bilo kaznivih dejanj zlorabe položaja osumljenih pet bančnikov Probanke, poleg nekdanje prve dame ugasle mariborske banke Pajenkove še člana uprave Milana Lah in Vito Verstovšek, direktor v poslovni enoti Maribor Borut Bizjak in še eden od direktorjev znotraj banke Peter Lobnik.

Kriminalisti jih po pisanju 24ur.com sumijo, da so dajali posojila družbam, ki do tega niso bile upravičene in niso bile kreditno sposobne, saj so nekatere poslovale celo z izgubo. Po mnenju kriminalistov naj bi bančniki vedeli, da družbe kreditov ne bodo mogle vrniti. Tako naj bi kršili več bančnih predpisov in internih aktov pa tudi zakon o bančništvu.

V preiskavi tudi brat

Skupno naj bi banko tako po pisanju portala oškodovali za najmanj sedem milijonov evrov, v preiskavi pa naj bi se znašel tudi brat Pajenkove, velenjski poslovnež Tomaž Ročnik. V primeru posojila Klasju Celje in Pekarnam Ptuj naj bi šlo za pet milijonov evrov, čeprav naj bi bil denar v resnici namenjen enemu od Ročnikovih podjetij, ki naj bi potem s tem denarjem kupil delnice NKBM, ki jih je imela v lasti Probanka.

Premoženje Probanke je bilo skupaj s tistim od Factor banke v začetku tega leta po odločitvi vlade pripojeno k Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), banki pa sta izgubili bančno licenco in ugasnili. Pri DUTB je zato tudi dokumentacija, povezana s posojili obeh bank.