Kranjski trgovci proti zapiranju starega jedra

KRANJ –V starem jedru gorenjske metropole trgovine zapirajo svoja vrata. Letos smo zaprtih vrat, za katerimi so bile v ne tako oddaljeni preteklosti trgovinice, delavnice in restavracije, našteli skoraj 60. Trgovski vrvež se je, podobno kot v nekaterih drugih mestih, preselil v nakupovalna središča, ki so se v dobrem desetletju razbohotila na obrobju mesta. Zdaj tistim, ki še vztrajajo na starih mestnih ulicah, težave povzroča še nova prometna ureditev, s katero občina omejuje vozila v mestnem jedru. Pod peticijo se je podpisalo 28 nezadovoljnih trgovcev, ki so včeraj napovedali, da bodo pravico, če bo treba, iskali tudi po pravnih poteh, na kranjski občini pa ugotavljajo, da je bil nov prometni odlok dobro pripravljen in usklajen.

Kot je včeraj poudaril kranjski župan Boštjan Trilar, si vsi želijo dostopno, varno, prijazno, živahno in urejeno mesto, za kar so potrebne spremembe. Dejal je, so nekateri meščani ulice starega mesta, ki so že skoraj desetletje zagrajene s potopnimi količki, izrabljali za bližnjico med enim in drugim delom mesta. Tako si je vsak dan pot skrajševalo tudi do tisoč avtomobilistov, je povedal župan, in poudaril, da so se zmanjševanja prometa v starem mestnem jedru lotili pred tremi leti, kar so storili premišljeno in z dolgotrajnim dobro usklajenim procesom.

A nov prometni režim je nekaterim namesto rešitev očitno prinesel težave. Tudi ribarnici Delfin, ki jo v mestnem jedru že 15 let vodi Nikica Brekalo: »V ribarnici in restavraciji imamo dnevno dostavo svežih rib. Ribe nam dostavljajo tudi ob drugih urah, in ne samo takrat, ko je dovoljena dostava do trgovin v mestnem jedru.« Njegova žena Katarina doda: »Poleg tega se nam ne zdi logično, da nam je občina za dovolilnice zaračunala 136 evrov na leto. Kot da bi nas hoteli kaznovati za to, da vztrajamo v starem mestnem jedru, namesto da bi nam pomagali pri naši dejavnosti.«

Kot da bi nas hoteli kaznovati za to, da vztrajamo, namesto da bi nam pomagali.



Jure Šavs, ki v mestnem jedru vodi mesarijo in delikateso, ugotavlja podobno: »Imamo več kot 150 dobaviteljev in popolnoma nemogoče je, da bi bile vse dostave opravljene do 10. ure, kot to predvideva nov občinski odlok. Zgodi se, da tovornjak, ki nam pripelje meso, obstane v prometu in zjutraj do Kranja pride z zamudo. Kaj naj naredimo v tem primeru? Prav to sem vprašal na občino, a pravega odgovora nisem dobil.«

Da bodo trgovci, ki so spisali peticijo in opozorili na težave, kaj dosegli, je težko verjeti. Vsaj tako je bilo razbrati iz besed Mihe Juvana, vodje občinskega urada za gospodarske in gospodarske javne službe, ki je včeraj dejal, da uprava ne more prekiniti postopkov, ki ji jih je naložil mestni svet.