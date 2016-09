Kranjski grafitar znova udaril

KRANJ – Te dni je na fasadi mestne hiše vzniknil nov grafit. Čečkarija z vulgarno sličico je še ena v nizu vandalizmov, ki so žal postali že stalnica starega jedra Kranja. Takole na prvi pogled bi lahko sklepali, da se je v omenjeno steno zapičil isti grafitar, ki je tod kracal že aprila, saj se zdijo črke obeh grafitov presneto podobne. Medtem ko je na pomlad mimoidočim sporočal, da je to mesto zraslo iz alkohola in preostalih substanc, je tokrat pozornost preusmeril drugam, saj je zapis na zidu posvetil internetu, ki naj bi pomenil navdih in omreženost hkrati.



Hišo sredi Kranja, na kateri se letos nenehno pojavljajo ogromni grafiti, upravlja Gorenjski muzej. Tu mestno hišo, ki sega na začetek 16. stoletja, opisujejo kot enega »najpomembnejših arhitekturnih spomenikov na Slovenskem«. Direktorica muzeja Marjana Žibert nam je včeraj pojasnila, da se na tem zidu mestne hiše grafiti pojavijo vsaj trikrat na leto. Dodala je, da steno vsakokrat očistijo: »Čiščenje in barvanje stene staneta od 200 do 300 evrov, stroške krije zavarovalnica. Stene ne moremo zaščititi. Žal je mestna hiša ena od lokacij, ki so nadvse privlačne za grafitarje.« Kot je pojasnil Bojan Kos, predstavnik gorenjske policije za odnose z javnostmi, so policisti »seznanjeni z grafitom in dogodek obravnavajo«. Možje v modrem lahko tistega, ki se loti čečkanja po tujih stenah, kaznujejo z nekaj več kot 200 evri globe.



Kranj premore vrsto grafitov, ki so kot svojevrsten odsev sodobnega mestnega utripa že našli prostor na priponkah in podobnih kranjskih spominkih. Gorenjska metropola se je v zadnjih mesecih z debelimi črkami vpisala tudi na zemljevid sodobnega grafitarskega sveta, saj v Layerjevi hiši še do konca meseca gostuje razstava del najbolj znanega svetovnega uličnega umetnika, ki si je nadel ime Banksy. A z njimi se ne morejo primerjati nemarne čečkarije, ki se letos kar vrstijo. Si grafitar res ne more najti primernejše oblike, prek katere bi sproščal ustvarjalno energijo, ne da bi uničeval več sto let star arhitekturni spomenik?