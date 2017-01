Kranjski dijaki zbrali 2000 € za varno hišo

Gimnazijki Gaja Gril in Katarina Kunčič z najmlajšima manekenkama. Foto: Špela Ankele

»Oblačila, ki smo jih reciklirali, bi seveda nosili, a ta so bolj za na morje kot za v šolo,« sta se v nasmehnili priložnostni manekenki. Foto: Špela Ankele

Vilma Regovc in Tina Uranič iz Varne hiše Gorenjske sta bili presrečni, da so se gimnazijci odločili pomagati prav njim. Foto: Špela Ankele

Ne samo gimnazijci, po modni pisti so se sprehodili tudi profesorji. Na fotografiji sta profesorica nemščine Anita Omejec in Marija Štremfelj, profesorica biologije in hkrati prva Slovenka, ki je stala na Mount Everestu. Foto: Špela Ankele