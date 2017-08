Kranjske čebele v Estoniji

LJUBLJANA –Slovenija osvaja svet. No, bodimo iskreni: slovenske čebele ga. Iz Estonije so namreč sporočili, da so na vrtu predsedniške palače postavili prve čebelnjake, v katerih je naseljenih okoli 145.000 kranjskih čebel. Prvi med bodo točili že v prihodnjih dneh, porabili ga bodo tudi za darila tujim državnikom, ki jih bo gostila estonska predsednica Kersti Kaljulaid.

Tri čebelje panje so na vrtu predsedniške palače, ki je tudi uradna rezidenca predsednice države, postavili konec junija. Kakor so zapisali na spletni strani urada predsednice republike, so kranjske čebele prišle iz Slovenije in južne Avstrije, pojasnili pa so tudi, da je to mirna pasma čebel, ki jo je predsedniški palači priskrbela estonska čebelarska zveza, ta bo tudi skrbela za prikupne in koristne žuželke. Čeprav kranjske čebele prebivajo na lepo urejenem predsedničinem vrtu, jih ta niti ne privlači, ampak se pasejo predvsem v okolici, pri čemer so jim še posebno všeč cvetovi v bližnjem parku Kadriorg.

Prvi med bodo pobrali konec avgusta. Polovico ga bodo obdržali čebelarji, drugo polovico pa bo dobil urad predsednice države.

Urbano čebelarstvo postaja čedalje bolj priljubljeno po vsem svetu, pri čemer je med enako kakovosten in okusen kakor tisti iz ruralnega okolja. Urbano čebelarstvo je hkrati prijazno do okolja, saj imajo čebele pomembno vlogo v naravnih ekosistemih, ker oprašujejo sadna drevesa in vrtnine na vrtovih ter izboljšujejo splošno kakovost življenja. V Estoniji je od 45.000 do 50.000 čebeljih panjev.