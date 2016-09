Kranjci in Korošci ustvarjali na kmetiji

Na kmetiji Pr' J'rnač na Brdu pri Ihanu je potekal prvi mednarodni ex tempore z naslovom Na kmetiji je lepo, ki se ga je udeležilo petnajst slikarjev iz avstrijske Koroške in Slovenije. Gostiteljica Mojca Godec je zgled za takšno vrsto srečanja umetnikov dobila v uveljavljenem projektu Mednarodni ex tempore Kranjcev in Korošcev društva Sončni hribček z Olševka pri Preddvoru, ki že tretje leto poteka v občini Šenčur. Na tej je strokovna komisija Godčevo za sliko nagradila s tretjo nagrado.



Po odprtju tokratne prireditve je bil zanimiv tudi kulturni program, v katerem je nastopila mlada citrarka Jerneja Vejnevič. Kot gostje so na ex temporu sodelovali slikarji iz avstrijske Koroške Rosi Vargo, Herlinda Sander, Brigita Wandl, Monika Pirker-Perdacher in Marianne Schöfmann, iz Slovenije pa gostiteljica Mojca Godec in tudi organizatorka prvega ex tempora Renata Grmovšek, Neja Zrimšek Žiger, Nada Kurent, Jerneja Vejnevič, Zala Zagoršek, Jure Moder, Tilen Moder, Franc Guček in Anton Podjed.



Prav vsi so razstavili petindvajset slik s pokrajinsko motiviko ter živalmi na kmetiji, pretežno ustvarjene na platno v akrilni tehniki. Zala Zagoršek in Tilen Moder sta si izbrala poslikavo dveh panjskih končnic z motivom, kar naj bi bilo dopadljivo nadvse marljivi kranjski sivki. Poseben motiv si je izbral Anton Podjed. Svojo sliko je oplemenitil v kaligrafskem zapisu Ranch Godec, s starim hišnim imenom Pr' J'rnač, s posrečenim geslom tega 1. mednarodnega ex tempora Na kmetiji je lepo. Podaril jo je mecenu, donatorju dogodka, J'rnačevemu Tonetu Godcu.



Med udeleženci je posebno zanimanje ter občudovanje korajže in veščega slikarskega znanja vzbudila sedemnajstletna slikarka Neja Zrimšek Žiger iz Ljubljane, dijakinja 3. gimnazije v Ljubljani. To pogumno dekle, ki je brez obeh rok, riše z nogami, z njimi pa poleg vsega upravlja tudi računalnik. Imela je že štiri samostojne razstave, udeležila pa se je že več skupinskih. Za njeno starost je to velik uspeh.



Zametek in celotna zgodba ex tempora Mojce Godec je verjetno prvi primer v Sloveniji, da neka kmetija da pobudo, organizira in v celoti krije vse stroške. Ta mednarodni slikarski dogodek bo verjetno pustil kulturno sled v domžalski občini, v širši regiji kot tudi na avstrijskem Koroškem, so zatrdili koroški slikarji, še posebno Herlinda Sander, predsednica kulturnega društva Art 3 iz Velikovca. Ob koncu srečanja je Mojca Godec vse slikarje povabila na drugi ex tempore prihodnje leto.