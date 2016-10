Kranjčevo zidanico bodo morali podreti

VELIKA POLANA – Slovenci smo, kar se tiče skrbi za našo kulturno dediščino, precej malomarni. Pred očmi obiskovalcev Bleda denimo že vrsto let propada Riklijeva vila, na drugem koncu Slovenije pa na primer zidanica našega pomembnega pisatelja Miška Kranjca (1908–1983). »Žalosti me, kako ravnamo z našo kulturno dediščino,« nam je v pismu potožila bralka, velika ljubiteljica narave in kulturne dediščine. »Z možem se večkrat odpeljeva v Terme Lendava. Vedno tudi greva po poti Miška Kranjca. Zidanica v Lendavskih goricah pa je vsako leto bolj porušena in kmalu od nje ne bo ostalo nič več,« je še zapisala.



In res, odkar so leta 1978 na Kranjčevi vinski kleti v osrčju Lendavskih goric postavili tablo z napisom Kranjčeva zidanica kulturno-zgodovinski spomenik, na objektu ni bilo veliko narejenega. Zob časa je pač naredil svoje, zidanica se je začela podirati. Propadel je tudi vinograd, ki so ga na koncu posekali in vse skupaj nekoliko očistili, saj so se sosedje pogosto jezili zaradi neurejenosti, predvsem pa zaradi kač, ki so se menda množile po zapuščenem in zaraščenem vinogradu. Občasno so sami pokosili travo, da bi bilo vsaj kač manj, v letih 2011 in 2012 pa jih je končno namesto domače lendavske občine razveselil Damjan Jaklin, župan občine Velika Polana, kjer je bil pisatelj rojen.

