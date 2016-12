Kralj plesne glasbe se bori z rakom

Nasmejan tudi tri dni pred operacijo, v kateri so mu odstranili tumor in 52 bezgavk. Foto Osebni arhiv

DOMŽALE – Pred 20 leti je kraljeval na slovenskih odrih z nepozabno Dejo Mušič. Bil je soustanovitelj, pevec in tekstopisec Gimme 5, skupine, ki je močno zaznamovala 90. leta prejšnjega stoletja na slovenski sceni. To so bili časi karaok, Stojana Auerja in pop-dance glasbe. Množično se je še hodilo v diskoteke in velike dvorane, didžeji so začeli postajati velike zvezde, mladina je začela rejvati.

