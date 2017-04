Kralj Artur: legenda o meču

Priznani filmski ustvarjalec Guy Ritchie v svojem tipičnem dinamičnem slogu na velika platna prinaša domišljijsko-akcijsko pustolovščino epskih razsežnosti, v kateri se ikonoklastično loteva klasične legende o meču ekskaliburju in Arturja (Charlie Hunnam) spremlja na njegovi poti z ulic na prestol.

Ko malemu Arturju umorijo očeta, se prestola polasti njegov stric Vortigern (oskarjevi nominiranec Jude Law). Arturju je tako vzeta prirojena pravica, in fantič se ne zaveda, kdo v resnici je. Odrašča po zakotnih ulicah mesta, a ko potegne meč iz kamna, se njegovo življenje obrne na glavo in sprijazniti se mora s svojo dediščino… pa naj mu je to všeč ali ne.

V filmu, ki v kinematografe po svetu prispe marca prihodnje leto, igrajo še Astrid Bergès-Frisbey, oskarjevi nominiranec Djimon Hounsou, Aidan Gillen in Eric Bana. Ritchie režira po scenariju, ki ga je spisal sam z Lionelom Wigramom in Jobyjem Haroldom po zgodbi slednjega in Davida Dobkina. Producirajo Akiva Goldsman, Joby Harold, Tory Tunnell, Steve Clark-Hall, Guy Ritchie in Lionel Wigram. David Dobkin in Bruce Berman sta izvršna producenta.

Izza kamer sodelujejo dvakrat za oskarja nominirani direktor fotografije John Mathieson, za oskarja nominirana scenografka Gemma Jackson, montažer James Herbert in kostumografinja Annie Symons. Glasbo je zložil Daniel Pemberton.

http://kingarthurmovie.net/

Režija: Guy Ritchie

Scenarij: Guy Ritchie, Lionel Wigram in Joby Harold

Igrajo: Charlie Hunnam, Jude Law, Djimon Honsou in drugi

Žanr: domišljijska pustolovščina